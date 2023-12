Medici in scena per beneficenza

Domani alle 21 al teatro Moderno di Savignano la compagnia teatrale ’Dica33’, formata unicamente da medici, sarà in scena con lo spettacolo ’La Locandiera’ di Carlo Goldoni.

La Compagnia si è formata nel 2018 con lo scopo di portare in scena commedie il cui ricavato venga devoluto in beneficenza. Nel 2018 è stato rappresentato il lavoro di Moliere ’Il medico per forza’ e il ricavato è servito per l’allestimento di una sala operatoria all’ospedale di Mutoko in Zimbabwe dove il dottor Massimo Magnani e la dotoressa Elena Magnani da anni si recano per attività di puro volontariato.

Dice il medico: "Tra le altre cose, il Covid ha fermato anche questa iniziativa, ma nel 2022 abbiamo pensato di riprendere. Purtroppo a maggio 2022 Silvia Ruscelli, componente della compagnia teatrale e stimata oncologa dell’Irst di Meldola, è deceduta con il marito in un tragico incidente motociclistico lasciando sole 3 figlie. Questa tragica scomparsa ha colpito tutti noi e solo quest’anno abbiamo deciso di riproporci portando in scena a luglio ’La Locandiera’ di Goldoni all’arena Plautina di Sarsina. Il ricavato è stato interamente donato alle figlie di Silvia. Ora abbiamo deciso di presentarci a Savignano e di destinare il ricavato alle Cure Palliative di Cesena e all’Hospice di Savignano. L’evento è stato sponsorizzato della cooperativa sociale ’Il Solco’, dell’Ivas Industria Vernici Spa, da RomagnaBanca e della Banca di Credito Cooperativo di Sarsina.

E l’Ausl Romagna ci ha concesso il patrocinio".

Il cast artistico è composto da Davide Bruschi (oncologo), Donato Calista (dermatologo), Elisabetta Cicognani (medico di medicina generale), Filippo Collinelli (medicina generale), Alessandra Foschi (pediatra), Elena Magnani (internista), Massimo Magnani (otorinolaringoiatra), Sandra Schianchi (dermatologa). Chiude il dottor Magnani: "Un ringraziamento va a Don Piergiorgio Farina, parroco di Santa Lucia per la concessione del teatro e alla Compagnia della Speranza di Savignano per l’organizzazione. La regia è affidata a Massimo Boncompagni, attore e regista che ha preso parte a varie commedie al festival plautino di Sarsina, oltre a vincere il premio Plauto 2006 come migliore attore. Biglietto a 15 euro".