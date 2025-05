Medicina dell’anima sulle punte

La scuola di danza Accademia49 ha portato in scena uno spettacolo tratto da due libri per bambini presso il reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena. Questo è stato possibile grazie all’idea di Sara Tisselli e Bianca Buratti che vedono la danza come medicina per l’anima.

Hanno partecipato alle coreografie le ballerine Gaia Forte, Sara Zuffi, Ludovica Moschetti, Sofia Fiuzzi, Elisa Bardho, Giulia Forti, Agnese Sanmartino: ragazze giovanissime, che hanno dai 13 ai 17 anni, accomunate da una grande passione per la danza e che hanno regalato un momento di serenità a chi sta passando momenti difficili.

"Il potere della danza è così grande che supera le parole - ha commentato Sara Tisselli - L’esperienza di danzare in pediatria è stata una delle più belle che potessi vivere e che potessi far vivere alle mie ragazze, alle ballerine di Accademia49. Un sorriso, due sorrisi, un palloncino, un ‘ciao’ dal vetro di una stanza d’ospedale ripagano la fatica di sette ragazze che hanno deciso di dedicare il loro tempo a qualcosa di bello e di grande".