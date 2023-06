Medicina nucleare si rifà il look Sale d’attesa e cucina, nuovi allestimenti grazie allo Ior

L’accoglienza, l’ambiente che prima di tutto è umano e poi non deroga alla bellezza, la possibilità di attendere un responso o una terapia in una condizione che stimoli serenità. C’è tutto questo dietro all’allestimento delle sale d’attesa e di una nuova cucina all’interno degli spazi della Medicina Nucleare del Bufalini. Un impegno che, peraltro, non andrà perduto nel tempo poiché - come ha evidenziato il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori - quel reparto, espressione di una medicina d’avanguardia, non migrerà nel previsto Bufalini due tra A14 e Villa Chiaviche ma resterà nella sede attuale. I nuovi spazi, sostenuti finanziariamente dallo Ior, Istituto Oncologico Romagnolo, con 42 mila euro hanno beneficiato di opere murarie, impianti di illuminazione, sedie più confortevoli e, sullo sfondo, immagini a tutta parete delle aree più verdi e panoramiche della città. Uno sguardo dal larghissimo respiro che infonde profondità agli ambienti.

"La disposizione di locali accoglienti è un requisito fondamentale nella Sanità moderna - ha spiegato nel corso dell’inaugurazione la responsabile del reparto, la dottoressa Federica Matteucci - in questo intervento si è provveduto a creare una sala di attesa per i pazienti e per i loro accompagnatori, preservando la necessaria privacy con spazi piacevoli e confortevoli, al fine di alleviare per quanto possibile il carico emotivo di chi è in attesa degli esami. Tra diagnostica e terapia il nostro reparto eroga più di 20.000 prestazioni annue. Insieme all’IRST, nell’ambito del progetto relativo al Comprehensive Cancer Care and Research Network pensato dal professor Amadori, abbiamo creato un modello organizzativo coordinato che consente una più rapida presa in carico delle richieste di prestazioni, mantenendo livelli di attesa congrui con la priorità clinica del singolo caso. I lavori che inauguriamo qui oggi avranno un impatto notevole su tante persone, alleviandone le angosce durante i tempi d’attesa". "Un ambiente più accogliente - spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi - è un messaggio, anche a livello inconscio, per chi affronta esami o terapie. Significa che all’interno di quel contesto non è visto solo come un malato, ma come un soggetto le cui esigenze vengono attentamente ascoltate". "Interventi di questo genere - ha concluso Tiziano Carradori - rendono gli ospedali luoghi più piacevoli non solo per chi è costretto a sottoporsi ad esami e terapie ma anche per i professionisti che dedicano buona parte della propria vita all’assistenza dei malati".

Elide Giordani