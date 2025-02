Medico verso la radiazione: derubò le sue pazienti

Cesena, 20 febbraio 2025 – Una vita passata a studiare (e a lavorare) e un bel giorno arriva il ben servito. Se l’è però ‘andata a cercare’ (è bene precisarlo) il medico di base che, colpevole di molteplici furti a danno di sue pazienti, è stato revocato dalla convenzione con l’Ausl. L’azienda ha inviato una lettera ai pazienti del dottore dove è scritto che il medico ha cessato i rapporti con l’Ausl e sono invitati a scegliere un nuovo dottore. Ora la strada è inesorabilmente segnata. Ed è in salita. Si andrebbe infatti verso la radiazione. Il provvedimento, che è già stato scritto e verrà notificato al dottore la settimana prossima, risale a martedì sera. Adottato dal consiglio dell’ordine dei medici di Forlì-Cesena. “In questi mesi – dice Michele Gaudio, presidente dell’ordine dei medici di Forlì-Cesena – il medico ha continuato a esercitare la professione perché in attesa che si celebrassero due procedimenti disciplinari. La settimana scorsa è stato celebrato il procedimento dall’Ausl che si è concluso con la revoca della convenzione e il rapporto con l’azienda è cessato. Martedì abbiamo celebrato il procedimento disciplinare all’ordine perché, oltre all’illecito nei confronti dell’Ausl, c’è un illecito disciplinare e il procedimento si è concluso con una grave sanzione commisurata alla gravità dei fatti accaduti”. I fatti. Il medico, che ha esercitato per anni nel Rubicone, (a Roncofreddo, Longiano e Gambettola) era stato smascherato da un servizio andato in onda sulle Iene lo scorso ottobre. Il programma televisivo aveva colto il medico in flagranza di reato mentre sottraeva 50 euro dal portafogli di una paziente, che si era allontanata dallo studio fingendo una telefonata. La giovane, di 28 anni, particolarmente ingenua, aveva prestato anche al medico, che in quel momento avevo lo studio a Gambettola, 3.000 euro che il dottore non aveva alcuna intenzione di restituire. E così la giovane ragazza, tutt’altro che sprovveduta, si era rivolta alla trasmissione delle Iene per incastrare il medico.

Ma il dottore era noto anche per altri guai che lo avevano portato a chiedere ai pazienti dei prestiti, mai restituiti. In un’occasione aveva chiesto un passaggio in auto a una ragazza e, mentre lei era impegnata alla guida, le ha sottratto 300 euro dalla borsa. Per il prestito aveva addotto difficoltà economiche. Il medico non ha reagito davanti al giornalista delle Iene che gli ha mostrato il filmato che lo incastrava. “Ora il collega – continua il presidente Gaudio – avrà un mese di tempo per proporre ricorso contro la sanzione che, se accolto, potrebbe avere un effetto sospensivo sulla sanzione. È stato anche denunciato in procura”