Medie, smartphone spento: "Funziona, senza eccessi"

Smartphone vade retro anche alle medie. Con la circolare del 16 giugno scorso, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha esteso alla scuola secondaria di secondo grado - come già per le superiori - il divieto di utilizzare lo strumento che è diventato ormai propaggine degli adolescenti, colpevole di distrarre anche le menti più brillanti durante l’orario di lezione. Ma se si va ben a guardare, nonostante i proclami del ministro Valditara, si scopre che non si tratta di una grande novità.

"Il divieto sull’uso del cellulare nelle scuole è stato introdotto nel nostro Paese nel 2007 con tanto di sanzioni per i trasgressori, e per i docenti le prime disposizioni in tal senso sono del 1998 – spiega Donato Giuseppe Tinelli, dirigente della media ‘Viale della Resistenza’ –. Perché allora a distanza di tanti anni se ne parla così tanto? Due i motivi: soprattutto perché nel 2007 il termine usato era ‘cellullare’ mentre ora è smarthphone, con un conseguente diverso utilizzo, tra cui la larga diffusione della messaggistica". Il primo modello assoluto di Iphone, il ‘re’ incontrastato del settore, è uscito a metà 2007 e solo un anno più tardi gli Android. "Abbiamo attuato una sperimentazione di un anno in una classe: gli studenti entrando in aula depositavano, in un’apposita bacheca, i propri dispositivi – prosegue il dirigente –. Il risultato è che non ne sentivano la mancanza, tanto che non li usavano durante l’intervallo nonostante fosse permesso. Da parte nostra non c’è possibilità né di ritirarli né di sorvegliarli, non siamo un deposito bagagli, non lo faremo mai. Ma non ripeteremo la sperimentazione: i nostri alunni sanno che a scuola non si può usare. E per le attività tecnologiche mettiamo a disposizione dei tablet. Esistono molte ricerche sui danni causati dai dispositivi digitali. ma non sono d’accordo a demonizzarli".

Niente custodia preventiva anche alla media ‘Via Pascoli’, guidata dallo scorso anno da Filomena Poletti, che ha appena approvato una circolare ad hoc. "I dispositivi potranno essere portati all’interno dell’istituto ma dovranno rimanere spenti e custoditi negli zaini, borse o indumenti degli studenti per tutta la durata delle attività scolastiche", si legge nella nota. Non solo tra le mura della propria aula e durante le lezioni, nei tre plessi (Via Pascoli, San Domenico e Calisese) il divieto "si estende a tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, agli intervalli, e a tutti gli spazi dell’istituto inclusi corridoi, palestra, biblioteca, laboratori e spazi esterni". E per chi viola le norme? Si va dal richiamo verbale con annotazione sul registro di classe e il ritiro temporaneo del dispositivo da parte del personale docente e non, fino alla convocazione delle famiglie.

Francesca Siroli