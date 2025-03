Mediterranea in Ucraina. Due tonnellate di aiuti e sorrisi per i bambini

In Ucraina con un carico di due tonnellate di beni. Anche i volontari di Cesena hanno partecipato alla 18esima missione in Ucraina di Mediterranea Saving Humans e Music&Resilience, arrivata lunedì a Leopoli. Gli attivisti e le attiviste dei gruppi di Mediterranea Emilia-Romagna (Bologna, Carpi, Cesena, Ferrara, Formigine, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini) consegneranno aiuti umanitari donati tramite raccolte organizzate in tutta la regione.

Con cinque mezzi si sono messi in viaggio il primo marzo da Bologna per raggiungere i campi profughi della città di Leopoli, con due tonnellate di beni, raccolti grazie a una rete solidale che ha mobilitato associazioni, imprese e cittadini.

Alle popolazioni in difficoltà porteranno anche la musicoterapia per ritagliare spazi musicali e di convivialità nei campi e nei luoghi di accoglienza delle persone rifugiate.

Nel gruppo della ong – nota anche per l’attività di soccorso ai migranti nel Mar Mediterraneo – sono presenti inoltre anche alcuni sanitari, che porteranno un progetto di prevenzione ed educazione alla salute.

Gli attivisti e le attiviste sono tornati a Leopoli a quasi tre anni esatti dalla prima missione: Mediterranea è infatti presente in Ucraina sin dai primi mesi della guerra di invasione della Russia e ha consolidato una rete di relazioni solidali con diverse realtà che fanno base a Leopoli, città che ancora oggi accoglie tante persone sfollate dalle regioni dell’Est occupate dall’esercito russo o sotto il fuoco continuo dei bombardamenti. L’Ucraina è un paese provato da questi tre anni di guerra.

"La presenza di Mediterranea, assieme a quella di Music&Resilience - dichiara Anna dell’Equipaggio di Terra di Forlì-Cesena - dimostra che, a differenza dei governi, intenti a inseguire interessi economici e strategie di potere, esiste una parte della società che sceglie di stare dalla parte delle persone". "In questi tre anni - aggiunge la capomissione Eleonora Stano - abbiamo continuato ad essere al fianco di donne, bambine, bambini e uomini, opponendo alle strategie di potere la logica della responsabilità e la forza della condivisione".

Si può supportare la missione donando a: https://donate.mediterranearescue.it/ER-per-Ukraine/.

Annamaria Senni