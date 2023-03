Mediterranea, ritorno in Ucraina portando sette tonnellate di aiuti

E’ trascorso un anno da quando equipaggi di ’Mediterranea Saving Humans’ di Forlì e Cesena, (ma anche Rimini, Bologna, Carpi, Ferrara, Nonantola, Formigine e Modena) si sono recati in Ucraina a conflitto appena scoppiato. Di recente hanno ripetuto la missione portando a Leopoli sette tonnellate di aiuti, generatori, power station, pannelli solari, e un’ambulanza destinata all’ospedale civile di Dyadkovichi (foto).

A parlarne è il capo missione Damiano Censi, avvocato, di Linaro: "Mentre stavamo scaricando gli aiuti ci hanno raccontato che la settimana precedente erano stati inviati 700 missili del costo di tre milioni ciascuno; sarebbe stato meglio se gli Stati che hanno mandato questi missili avessero inviato, almeno, l’equivalente di un paio di missili in aiuti umanitari. Leopoli ci ha accolto quando lo sferragliare dei vecchi tram su rotaie si riflette sui vetri delle finestre dei palazzi asburgici. La città è meravigliosa, pulsante, nonostante i sacchi di sabbia e le statue coperte perchè i missili non le distruggano".

E in questo scenario apocalittico Mediterranea è qui, perchè ha scelto di essere a fianco, di chi soffre. Dall’inizio del conflitto con il progetto ’Safe Passage’ ha garantito un passaggio sicuro in Europa a più di 300 persone. Con il progetto ’Med Care’ offre assistenza sanitaria gratuita a più di 1000 profughi. "Chi ha lasciato casa – dice il capo missione - non ne ha trovata una nuova, ‘noi siamo più fortunati di loro’ dicono i senza fissa dimora che vivono in strada a Leopoli ‘abbiamo ancora la nostra città’. E qui monasteri e associazioni aiutano le donne e i più deboli con supporto psicologico, privati mettono a disposizione case assistendo chi è in difficoltà o abbisogna di cure. Mediterranea ha scelto di essere a fianco di chi ha bisogno, cercando di costruire ponti ed abbattere muri".

