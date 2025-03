Meeting sui disturbi del sonno: illustrate le cause e i rimedi

In occasione della Giornata mondiale del sonno, il Rotary Club Cesenatico Mare ha organizzato un interessante e partecipato incontro pubblico al Museo della Marineria, per un meeting medico e scientifico sul valore del sonno quale elemento per il benessere e la salute. Dopo l’introduzione del presidente Bruno Gobbi del Rotary Club Cesenatico Mare, sono intervenuti il professore Antonio Gracco dell’Università di Padova, direttore della Scuola di ortodonzia ed autore libri e saggi divulgativi, ed il dottor Riccardo Gobbi, esperto in disturbi respiratori e del sonno. In Italia si calcola che il 27 percento della popolazione soffre di disturbi del sonno, ma soltanto il 4 percento sono i casi diagnosticati e appena il 2 percento le persone che si curano. Questo testimonia, come ha rimarcato il professor Gracco, uno dei massimi esperti in materia, che troppe persone sottovalutano l’importanza di un sonno di qualità. Eppure la letteratura scientifica è piena di lavori che testimoniano in maniera incontrovertibile il legame stretto tra un sonno inadeguato e moltissime patologie come l’ipertensione, il diabete, persino il cancro, l’Alzheimer e molte altre ancora. Per avere una buona salute occorre dormire bene, almeno 8 ore per gli adulti e 9-10 per bambini e adolescenti. Il dottor Bruno Gobbi, otorinolaringoiatra, è originario di Gambettola, ora vive a Forlì ed esercita la professione in vari ambulatori privati. Davanti ad una platea molto attenta ed interessata, ha mostrato con video e fotografie in cosa consistono le apnee notturne, spiegando quanto siano pericolosi i disturbi che determinano una carente ossigenazione del cervello. Gobbi ha anche illustrato come, oltre ai farmaci, vi siano vari rimedi, quali un byte con apposito dispositivo.

Giacomo Mascellani