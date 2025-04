Meeting sull’architettura dissonante: da Cesena in missione a Cracovia

Si è tenuto a Cracovia, il meeting organizzato nell’ambito del progetto europeo ‘Archethics’, che vede il Comune di Cesena capofila di una rete di otto città di diversi paesi (Danzica e Cracovia in Polonia, Lipsia in Germania, Bétera in Spagna, Vilanova de Cerveira in Portogallo, Kazanlak in Bulgaria e Permet in Albania). Al centro del percorso progettuale, avviato nell’estate del 2023 e con conclusione prevista a dicembre 2025, si trova l’architettura dissonante, ovvero tutti quegli edifici realizzati nel corso del ‘900 dai vari regimi totalitari: un passato complesso e delicato che può dare origine a interpretazioni conflittuali e tentazioni di rimozione o ‘normalizzazione’. Il progetto si pone l’obiettivo di elaborare e co-progettare azioni di rigenerazione e valorizzazione culturale e turistica del ‘patrimonio architettonico dissonante’ legato alla storia europea del XX secolo. Su questo tema a Cracovia si sono confrontati amministratori e tecnici di tutti gli otto Comuni coinvolti; per Cesena erano presenti l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi, la dirigente del settore Biblioteca Malatestiana e Cultura Elisabetta Bovero e Sofia Burioli dell’Ufficio Progetti europei. ‘Archethics’ a Cesena si occupa non solo del rifugio antiaereo della Rocca Malatestiana, ma anche del polo dell’ex Arrigoni, dell’edificio ex GIL in via Natale dell’Amore, della Casa della madre e del bambino e del busto di William D’altri, in viale Carducci.