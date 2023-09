'Mela Verde' a Bagno di Romagna: scopri le bellezze della zona

Non perde la ’linea’ della visibilità, della promozione e valorizzazione del proprio territorio il Comune termale di Bagno di Romagna. Nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 settembre sono state effettuate varie riprese (foto) per una delle prossime puntate di ’Linea Verde’, che nel mese di ottobre andranno sugli schermi di Rai1, nella puntata dedicata alla Romagna, e che vedrà un importante segmento dedicato al territorio bagnese e a quello della Valle del Savio.

Dice il sindaco Marco Baccini: "Emergeranno importanti aspetti della nostra offerta turistica, tra cui Terme e benessere, il ’Regno della fantasia’ con al centro il sentiero degli Gnomi, eccellenze naturali e paesaggistiche, gastronomia tradizionale e gourmet, rievocazione storica de ’I Giorni del Capitano".

Sottolinea, poi, Baccini: "Con entusiasmo abbiamo accolto la troupe Rai e ringraziamo tutti gli intervenuti, che abbiamo coordinato col prezioso aiuto di Caterina Molari. In particolare, il Sentiero degli Gnomi, Terme Santa Agnese ed Euroterme, la Pro Loco di Bagno di Romagna, lo chef Paolo Teverini, il gruppo in rappresentanza dei Giorni del Capitano, ed i bambini dell’Asilo delle Grazie che hanno partecipato nel pomeriggio di martedì. Si è trattato e si tratterà di un nuovo momento di alta promozione, che abbiamo coltivato nel tempo, con il lavoro di contatti ed ufficio stampa sviluppato assieme all’ufficio turismo". La troupe Rai è poi scesa da Bagno a Sarsina. Scrive in un post, sul proprio sito, il Comune plautino: "Linea Verde a Sarsina. Abbiamo un cast di prim’ordine per le riprese di Linea Verde. Sintonizzatevi con Linea Verde il prossimo 8 ottobre. Sarsina protagonista!" Come Bagno una delle eccellenze del territorio.

