Melodie meccaniche nel salone del Municipio

Il Salone di accoglienza del palazzo comunale si arricchisce di un Orchestrion, prestigioso strumento musicale meccanico di proprietà del museo Musicalia di Villa Silvia Carducci.

Questo piccolo capolavoro, che consente ai cittadini che si recano a palazzo Albornoz di ascoltare le sue fantastiche melodie, fu realizzato in Germania, attorno al 1895, da Kalliope. In quell’epoca veniva utilizzato nelle ville dell’aristocrazia e di famiglie facoltose per far danzare gli ospiti deliziandoli con brani principalmente di musica classica.

L’Orchestrion, strumento unico e di grande importanza storica e culturale, funziona con motore a manovella.

La musica è ‘impressa’ su dischi metallici di grande diametro con aggetti che al loro ruotare fanno vibrare lame metalliche che producono il suono. È dotato di otto dischi di musica classica e operetta.

Il mobile realizzato interamente a mano ha la linea e l’eleganza tipica dell’epoca.

Nella foto Franco Severi

e il sindaco Lattuca

con lo strumento