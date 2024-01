"Meloni e Von der Leyen, impegni mantenuti"

"La promessa di tornare sul nostro territorio è stata mantenuta. Così come sono stati mantenuti gli impegni di continuare a sostenere concretamente la ricostruzione post alluvione": così Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, commenta la visita di Ursula Von der Leyen e di Giorgia Meloni. "Alla vicinanza alla nostra Romagna si sono aggiunti anche i nuovi fondi sbloccati: parliamo di 1,2 miliardi di euro che portano gli stanziamenti a oltre 6,5 miliardi: sono un ulteriore impegno che consentirà una pronta ricostruzione dopo gli eventi del maggio scorso. Ursula Von der Leyen e Giorgia Meloni confermano vicinanza, sostegno e soprattutto aiuti concreti ai cittadini alluvionati".

"Fa piacere – prosegue Buonguerrieri – che dopo mesi di pretestuose polemiche anche il governatore Bonaccini abbia apprezzato l’arrivo di queste nuove risorse. Il lavoro da fare è tanto, ma questo non spaventa i romagnoli: con l’adeguato sostegno che sta puntualmente arrivando ci rialzeremo. A questo punto ci auguriamo che ora si lavori in un clima di ricostruzione e non di campagna elettorale".

In tema di infrastrutture, Alice Buonguerrieri valuta positivamente anche la riapertura della SS 71 Umbro-Casentinese-Romagnola al traffico locale nel tratto di Sarsina, evidenziando il fruttuoso lavoro portato avanti dopo l’alluvione a stretto contatto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la struttura commissariale, Anas e il Comune di Sarsina. "E’ un altro passo verso il ritorno alla normalità commenta Buonguerrieri – La ricostruzione avanza e i cantieri aperti per far fronte ai danni dell’alluvione proseguono su tutto il territorio".