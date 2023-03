Meloni, leadership forte "Ma il sistema resta debole"

Seicento pagine di analisi, interviste, riflessioni con un preciso messaggio agli italiani "che devono sapere come funzionano le istituzioni e capire il livello di alta disfunzione che c’è nel nostro Paese". Con questo obiettivo Lucia Annunziata ha scandagliato gli ultimi dieci anni di politica italiana in cui si sono succeduti sette governi guidati da sei premier, di cui quattro neppure eletti in Parlamento. Un lavoro poderoso che ha portato la nota giornalista e conduttrice, analista acuta di un tempo politico problematico, a dare alle stampa il libro "L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico". Il volume sarà presentato dalla stessa autrice martedì alle 17 nell’Aula Magna della Malatestiana. Avrà come interlocutori il sindaco Enzo Lattuca e il giornalista Stefano Menenti.

Lucia Annunziata, da cosa è scaturita questa alta disfunzione che ha messo in crisi il nostro sistema politico?

"Parte dai partiti, che devono rigenerarsi, e dal ruolo del parlamento. Se gli italiani vogliono capire devono sapere quello che succede a Roma, chiedere cambiamenti e ricominciare a connettersi con la politica. E questo vale anche per l’attuale governo. Giorgia Meloni è stata indicata prima delle elezioni e il suo partito ha vinto. E’ totalmente legittimata al ruolo. Ma la debolezza del parlamento e quella dei partiti è ancora tutta lì. Il libro è fatto per raccontare, oltre al giro romano, com’è il potere e cosa succede al suo interno". Quale metodo ha messo in campo per comporre le 600 pagine del libro?

"Anche grazie alla direzione quasi decennale in HuffPost, che più che un quotidiano è stato un minutario, ho vissuto al centro di un ciclone, poiché da Roma le cose si coglievano meglio, e a proposito di quel vortice evidenziato sia dalla crisi dei partiti che del cambio di modalità della scelta dei premier, mi sono detta che valeva la pena di approfondire quel periodo che va dal 2013 ad oggi. Ho comparato le fonti, i calendari parlamentari e i fatti europei ed effettuato tante interviste, a ruota libera, a persone che hanno dato contributi anche soggettivi a proposito degli scontri, della fiducia e anche dei danni personali, poiché i politici sono uomini e donne che pagano un prezzo al loro ruolo".

Qual è l’elemento più allarmante che emerge dalla disamina di questi ultimi 10 anni?

"Il libro, in fondo, è la biografia di un fallimento dei partiti. E il partito che ha pagato di più è stato il Pd. Si è reso disponibile nel dopo Monti all’esperimento politico di nominare a Palazzo Chigi uomini che non erano sostenuti da una indicazione di voto popolare, che sono stati ben quattro sui sei che si sono succeduti. Renzi ad esempio è passato da sindaco a premier, aveva vinto solo le primarie del Pd. Non c’è bisogno di essere costituzionalisti per capire che non è tutto regolare. Il tema dell’inquilino è questo: un affittuario, non un padrone di casa".

Ora a Palazzo Chigi non c’è più un inquilino ma un padrone di casa?

"Me lo sento dire spesso. Sì, Giorgia Meloni ha le chiavi di casa ma rimane il problema delle istituzioni in crisi, che resta tale, per chiunque arrivi e da qualunque partito".

Elide Giordani