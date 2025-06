Memorial Andrea Bergamaschi, ’Pino’ Crociani e Ennio Puzzòlo

Prosegue con successo, sul terreno dello stadio comunale Paolo Campodoni di San Piero in Bagno, il torneo di primavera Memorial Andrea Bergamaschi, Giuseppe Crociani, Ennio Puzzòlo, compianti componenti della società sportiva Sampierana Calcio, che ormai da più anni non ci sono più. Tre appassionati sportivi che sono affettuosamente rimasti nel profondo del cuore e della mente non soltanto dei sampierani, ma anche delle persone di tutta la comunità d’Alto Savio, che ricordano tuttora l’attaccamento e l’intenso impegno di Andrea, Giuseppe ’Pino’, Ennio, per i colori bianconeri della Sampierana Calcio. Tornando al Memorial 2025, c’è da dire che questa importante manifestazione è organizzata, già da alcuni anni, con grande cura, dalla società sportiva Sampierana, col patrocinio del Comune di Bagno di Romagna.

Il Memorial, che oltre a San Piero si svolge per alcuni incontri in località del territorio toscano e umbro, è riservato, come per le precedenti edizioni, a calciatori del settore giovanile, ed in particolare per le categorie Primi calci, Pulcini, Esordienti, Under 15. Le partite si svolgono dal pomeriggio alla sera, a partire dalle 18 sino alle 23.

Queste le squadre partecipanti al Memorial 2025: Polisportiva San Vittore, Santa Sofia, Due Emme Mercato Saraceno, Virtus San Giustino (Perugia), Polisportiva Sulpizia di Pieve Santo Stefano (Arezzo), Bakia Cesenatico, Vecchiazzano, Junior Gatteo, Virtus Novafeltria, Forlì, Meldola, Sarsinate, Vivi Alto Tevere, Sampierana, Madonna del Latte, Forlimpopoli, Polisportiva Rumagna, Accademia Calcio Cesena, Città di Castello, Verucchio.

gi. mo.