Memorial Azeglio Vicini: Brescia trionfa, Cesena sfiora il bis

Il Cesena si è fermato a un passo dal bis. Ieri la quarta edizione del Memorial dedicato ad Azeglio Vicini riservato alle squadre Primavera dei club nei quali aveva militato l’indimenticato ct della nazionale è infatti stata vinta dal Brescia, che battendo in finale 1-0 il Cavalluccio, ha impedito ai romagnoli di conquistare il secondo trofeo dedicato a questa iniziativa. La squadra di mister Nicola Campedelli, che faceva gli onori di casa ospitando il quadrangolare, si era giocata la vittoria finale dopo aver battuto in mattinata 4-2 il Vicenza, poi classificatosi terzo davanti alla Sampdoria. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, si è svolto all’interno del centro sportivo di Martorano, dove tutti i club sono stati ospitati anche a pranzo. Al momento delle premiazioni, che si sono svolte intorno alle 19.15, è sceso in campo anche Gianluca Vicini, figlio di Azeglio, che in Romagna è da sempre a casa e che ha approfittato dell’occasione per incontrare alcuni degli amici rimasti legati alla sua famiglia. Presente anche l’assessore allo sport Christian Castorri. La formula del memorial, nato tre anni fa, prevedeva che a ospitare la manifestazione fossero a turno tutte le città il cui nome rimarrà per sempre legato a quello del commissario tecnico. Cesena chiudeva il cerchio, anche se un nuovo rilancio pare già dietro l’angolo: l’Aiac sta infatti lavorando a un nuovo appuntamento da mettere in calendario nel 2026, questa volta a Coverciano, punto di riferimento del mondo azzurro. D’altra parte Vicini aveva trascorso anni alla guida delle nazionali, iniziando nel 1975 con l’Under 23 e culminando poi con le ‘Notti Magiche’ del 1990. Ieri Cesena e il Cesena hanno fatto egregiamente la loro parte, fuori e dentro al campo. Mister Camapedelli ha dato spazio anche agli Under 18, prossimi componenti della Primavera 1.

Luca Ravaglia