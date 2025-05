Sport e solidarietà. Sabato, alle 14.30, il fischio d’inizio del 7° Memorial Filippo Betti - in Campo per la ricerca. Un torneo in memoria del giovane Filippo, scomparso nel 2015, all’età di 24 anni, crudelmente vinto da una malattia che non ha voluto dare scampo alla sua gran voglia di vivere. La coinvolgente iniziativa sportiva, che rimbalzerà per due giorni tra Bagno e San Piero, è organizzata grazie all’impegno delle società sportive Due Emme 1992 di Mercato Saraceno, Bagno di Romagna Calcio e Ssd Sampierana di San Piero. Il Memorial si disputerà nei campi di Bagno e S. Piero sabato 17 e domenica 18 maggio quando, alle 17, allo stadio comunale di S. Piero, ci sarà la cerimonia per le premiazioni. Saranno 16 le squadre di varie città in campo, con oltre 250 calciatori, categoria pulcini, classe 2015, che si sfideranno per dare altresì un contributo importante alla lotta contro la fibrosi cistica. Le formazioni che scenderanno in campo sono quelle di Lazio, Roma, Hellas Verona, Venezia, Cesena, Pescara, Padova, Perugia, Arezzo, Vis Pesaro, Sambenedettese, Tau Altopascio, Sampierana, Due Emme, Ancona Asd, FC Young Santarcangelo. "Nelle sei edizioni precedenti – ricorda Luca Betti, padre del compianto Filippo –, grazie all’aiuto di circa 90 volontari e tanti sponsor amici, sono stati donati alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Romagna Onlus circa 70.000 euro. Prevista anche una conferenza sulla malattia, tenuta da un gruppo di medici specializzati. Poi vi saranno le finali e le premiazioni. Anche quest’anno sarà assegnato il trofeo intitolato al compianto Andrea Venturi, grande appassionato del calcio giovanile, andrà al miglior calciatore del Memorial".

Gilberto Mosconi