Mendicino a segno contro la Germania

A Cesena, Leonardo Mendicino (classe 2006) è arrivato con una ’lettera di referenze’ non di poco conto se si considera che sono di Gian Piero Gasperini che non per nulla lo ha fatto salire in prima squadra a soli 16 anni per poi esordire in A ed in Europa League. In bianconero non lo abbiamo ancora mai visto (è stato convocato nella gara di La Spezia, era in panchina, non è sceso in campo), deve ancora presentarsi alla piazza. Per lui subito la convocazione con gli Azzurri Under 19. E proprio il centrocampista dell’Atalanta, oggi in prestito al Cesena e quindi asso nella rosa di mister Mignani, ieri, ha aperto la strada della vittoria dell’Italia a Ludbreg, nell’ambito del Torneo Internazionale Varadzijn in Croazia. Dopo il 2-2 all’esordio contro l’Inghilterra, l’Italia ha superato la Germania 2-1 al Podravina Stadium.

Gli Azzurrini hanno trovato la rete del vantaggio al 2’ grazie a Leonardo Mendicino, prima di rimanere in inferiorità numerica al 17’ a causa dell’espulsione del romanista Renato Bellucci Marin. Nella ripresa, i tedeschi hanno pareggiato al 48’ con il centrocampista del Wolfsburg, Bence Dárdai, ma immediata è stata l areazione dei ragazzi di Alberto Bollini che, al 72’, si sono riportati definitivamente in avanti, stavolta grazie al gol di Diego Sia, attaccante del Milan. L’Italia tornerà in campo per l’ultimo atto della competizione martedì 10 settembre (ore 11) al Nedelišće Stadium di Čakovec per affrontare i padroni di casa della Croazia. Poi Mendicino potrà finalmente farsi vedere in bianconero.

Quanto a bianconeri impegnati nel giro delle Nazionali, ora toccherà a Joseph Ceesay che oggi affronterà con la casacca del Gambia la Tunisia, per le qualificazioni in Coppa d’Africa.

Martedì tornerà in campo con la Sierra Leone anche Augustus Kargbo contro lo Zambia.