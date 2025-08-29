Meno libri venduti, ma più librerie: "Andiamo incontro ai clienti"

E’ lieve ma costante il deflusso dei lettori che frequentano le librerie ma, almeno in città, le vetrine crescono di numero. Da meno di un anno due nuove realtà si sono affacciate in centro storico: si tratta delle librerie indipendenti Albizzi e Damavojd. Cosicchè tra centro e immediata periferia siamo a quota otto (oltre a quelle citate ci sono Mondadori, Giunti al Punto, Ubik, Libreria.Coop, Via dei Ciliegi e I Libri di Elena). Non poche in rapporto alla popolazione. Ma, secondo l’Osservatorio sulle Librerie presentato dall’Associazione librai aderente a Confcommercio, all’entusiasmo dei nuovi librai si contrappongono bilanci generali in chiaroscuro. Il valore delle vendite, tanto per cominciare, è inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Incide, forse, il prezzo che, come evidenzia Giorgio Piastra, direttore di Confcommercio Cesena "ha subito un rincaro del 5 per cento, aspetto segnalato dal 77,3% delle librerie indipendenti". Anche qui si guarda con apprensione al digitale, capace di scalzare qualunque rapporto di vendita diretta. "Tuttavia - sottolinea ancora Piastra - le vendite online rappresentano solo il 14,6%, mentre il 78% del fatturato è realizzato nel punto vendita fisico. Però i lettori mostrano di apprezzare, on line, le prenotazione, i consigli e le recensioni".

Che fare, dunque? "Ci vorrebbe una vera e propria alleanza per il supporto a chi mantiene viva la cultura e l’importanza del libro" chiosa Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio cesenate. Il chiaroscuro, tuttavia, emerge anche dalle valutazioni dei singoli librai cesenati. "La diminuzione dei lettori c’è - afferma Sandra Bandi della libreria Mondadori - ed è iniziata già l’estate scorsa. La tendenza emerge da una serie di concause: è scarsa la concorrenza dell’on line ma pesa il fatto che il centro è sempre meno frequentato a causa dei negozi che chiudono, e influisce la fretta con cui il lettore vorrebbe il libro. Un tempo si lavorava molto con gli ordini, ora i lettori non aspettano e questo ha inciso su almeno un 10 percento delle vendite. Non si può ignorare il problema dei costi ma noi abbiamo anche molte offerte e promozioni".

"Sì, la contrazione si avverte - concorda Cristiana Livoni di Giunti al Punto - anche se non possiamo dire che gravi più di tanto sulla nostra attività. Per contrastare questa tendenza, che è indotta da una crisi generale dell’editoria, abbiamo deciso che dobbiamo essere noi a spostarci, ossia essere presenti alle presentazione dei libri. E’ un gran lavoro ma ci permette di stringere il rapporto con i lettori. Notiamo tuttavia anche un certo calo di proposte editoriali davvero performanti. Noi stesse abbiamo difficoltà a fornire consigli di lettura. Speriamo nei risultati del prossimo semestre". Più chiaro che scuro nelle valutazioni di Elena Baldini titolare della libreria indipendente I libri di Elena: "Non ho riscontrato particolari cali di vendite in questo ultimo anno, direi che continuo con il trend solito. L’indirizzo della mia libreria è quello di fare una ricerca accurata di titoli che non sempre sono quelli largamente pubblicizzati. I miei lettori sanno che i miei consigli di lettura si orientano su libri qualche volta di nicchia, spesso in catalogo all’editori indipendente. Vendo molto per i bambini ma tengo anche una buona rassegna di opportunità per gli adulti".