Meno manutenzioni sulle strade: "Non potremo più intervenire su numerosi asfalti malandati"

Ma concretamente: il taglio dei cantieri sulle strade provinciali paventato dal presidente della provincia di Forlì Enzo-Cesena, a causa della riduzione dei fondi governativi, in che cosa consisterà e quando si tradurrà nei fatti?

"Presto detto – risponde lo stesso presidente –. Abbiamo una rete di mille chilometri di strade e a rimetterci saranno le opere di manutenzione, dalle asfaltature alla sistemazione dei guard-rail, agli interventi su buche e dissesti dei manti, fondamentali per la sicurezza. Sono stati tagliati alle province 1,7 miliardi destinati alla sicurezza delle strade. Avevamo già stilato il programma di interventi coperto da fondi ministeriali che ora è da rivedere perché messo in discussione dai tagli. Se i soldi restano quelli molti debbono saltare. Dopo la sollevazione delle province il presidente di Upi, l’Unione delle province italiane, verrà ricevuto in ministero e vedremo che cosa succederà".

"Provo ad esemplificare – prosegue il presidente Lattuca –: nel territorio cesenate l’anno scorso siamo intervenuti sulla via Celincordia, per apportare migliorie al manto, strada che se fosse stata inserita nel programma degli interventi di quest’anno non sarebbe stata ripristinata, per mancanza di fondi. Al contrario via Moneta, nei pressi del casello di Cesena Sud in direzione zona del nuovo ospedale, con buche e avvallamenti, rischia di non poter avere le necessarie migliorie pur essendo stata inserita nel programma 2025 che siamo costretti a dover rivedere".

Il programma delle strade oggetto di intervento prima del taglio, ora da riprogrammare, comprende, per rimanere al Cesenate, la 77 Spinello, la 127 Civorio Spinello, la 106 bis Sant’Andrea, la 7 Cervese, la Sogliano Siepi, la 33 Gatteo, la 62 Gambettola, la 65 Cesena Bertinoro, la 101 San Demetrio e la 108 Rigossa.

Sui tagli delle risorse interviene anche il parlamentare Marco Croatti (M5S). "La situazione per Forlì-Cesena diventa drammatica: sono state tagliate risorse che erano già state messe a bilancio e che erano essenziali per opere già progettate e pronte ad essere appaltate."

"Dal capoluogo fino ai Comuni montani – sostiene l’assessora regionale Francesca Lucchi (Pd) – siamo tutti colpiti. Non si può chiedere ai territori di resistere senza dare loro gli strumenti per farlo. Chiederemo con forza come Regione al Governo di rivedere queste scelte: la manutenzione delle strade non è una voce su cui si può tagliare, ma un investimento necessario per la sicurezza e la dignità delle nostre comunità. Come noi, ci aspettiamo che la stessa richiesta arrivi da tutte le forze politiche, perché la sicurezza non ha colore".