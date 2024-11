’Menopausa a tutta salute’, tutti gli incontri

Al Museo della Marineria proseguono gli appuntamenti di ’Menopausa a tutta salute’, il ciclo di incontri gratuiti promossi dall’Ausl per informare le donne sugli aspetti fisiologici e psicologici della menopausa. Il progetto ha due corsi arricchiti di nuove collaborazioni e contenuti: l’incontro con un esperto dietista e, grazie al contributo del dipartimento di sanità pubblica, la partecipazione ad un laboratorio di cucina e ad una camminata in compagnia dove mettere in pratica alcuni consigli in tema di corretta alimentazione e movimento. Oggi pomeriggio, dalle 16 alle 18, la dottoressa Claudia Casalboni si concentrerà principalmente sui disturbi, affrontando le principali malattie internistiche legate alla menopausa e come prevenirle. Il successivo appuntamento è previsto lunedì 25 novembre, quando il dottor Giuseppe Rivieccio introdurrà l’argomento "Le buone abitudini", dando consigli utili su una corretta alimentazione e il movimento, partendo dal presupposto che mangiar bene e fare attività fisica, rappresentano il primo importantissimo passo per garantire a noi stessi il benessere. Nel mese di dicembre sono previsti altri tre appuntamenti. In questo ciclo di incontri a partecipazione gratuita, l’Ausl ha coinvolto diversi professionisti esperti (ginecologo, psicologo, medico di famiglia, ostetrica, dietista), con la presenza di una ostetrica che in qualità di tutor accompagnerà le donne a tutti gli incontri.