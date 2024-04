"Mense a scuola, assurdo dimezzare le porzioni"

"Metà pasto a scuola: che cosa è razionamento ideologico?". La domanda provocatoria è del candidato di centrodestra Marco Casali (nella foto) che critica il progetto del Comune che da domani prevede nelle mense delle scuole elementari Munari di Sant’Egidio e Fiorita la somministrazione di porzioni dimezzate (ma chi vorrà anche l’altra parte potrà richiederla).

Si tratta dell’iniziativa ’Ripensa la mensa #2.0’ avviato dal Comune di Cesena nelle scuole Fiorita, Gambini di Calisese, Munari’ di Sant’Egidio e Don Milani a Torre del Moro,svolto in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari ed il Dipartimento di Scienze dell’Educazione. "Da quello che si apprende – afferma Casali – l’idea è quella di contenere lo spreco allo scopo di favorire un comportamento ambientalmente più sostenibile. Speriamo vivamente che non sia solo demagogia dettata da quella religiosità ideologica che prende il nome di ambientalismo.Viene tuttavia da porsi alcune domande: sino ad ora che quantità di razioni venivano proposte nelle mense in questione? I dietologi che se ne occupano, avevano abbondato con le calorie o avevano congegnato la quantità confacente all’età degli scolari? Erano quindi razioni improvvisate o misurate?".

Casali incalza: "E i bambini che alzeranno il braccio per chiederne di più dovrannno seguire percorsi di recupero personalizzati? Le razioni che per due mesi non verranno somministrate che fine faranno? E se la sperimentazione avrà esito positivo verranno diminuite le rette?".