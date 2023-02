"Mense dei poveri nelle parrocchie nuovo obiettivo della Caritas"

di Andrea Alessandrini

Cinquant’anni di storia, ma prima ancora di azione generosa verso i bisognosi e gli ultimi, non esibita, zelante e capillare, ispirata dal vangelo, quelli compiuti dalla Caritas diocesana di cui sono stati avviati i festeggiamenti. "In ossequio al precetto divino ‘Amatevi scambievolmente come lo ho amato voi’. La promozione della carità va indissolubilmente collegata con la promozione della fede ed è perciò espressione primaria della Chiesa erigiamo pertanto la Caritas Diocesana". Recita così il Decreto di erezione del 4 febbraio 1973 con cui il vescovo Augusto Gianfranceschi istituì la Caritas cesenate.

Ha iniziato a celebrare ieri il mezzo secolo la Caritas presieduta dal vescovo monsignor Douglas Regattieri, con un convegno a cui hanno preso parte, fra gli altri, il presidente della Caritas nazionale monsignor Carlo Maria Redaelli e il direttore di Caritas italiana don Marco Pagniello. Sono state presentate testimonianze di volontari e proiettato il video ’Un passo dopo l’altro: 50 anni di storia’.

"Abbiamo ripercorso il mezzo secolo di storia dell’organismo pastorale – rimarca il direttore Ivan Bartoletti Stella – e fatto una carrellata sulle opere realizzate, l’ultima della quali è l’ambulatorio solidale per i senzatetto in galleria Oir. La Caritas ha creato nel 2008 il suo braccio operativo, Mater Caritatatis, presieduta dal diacono permanente William Rafani, ed è organizzta in molte parrocchie con uno zoccplo duro di una cinquantina di volontari".

"Da parte del presidente Caritas nazionale - prosegue il direttore della Caritas diocesana Bartoletti Stella - è giunta la sollecitazione per quel che concerne il servizio pasti erogato attraverso la nostra mensa ora nell’edificio dell’ex Roverella, a ragionare su una decentralizzazione, i istituendolo in singole parrocchie in un clima di maggior prossimità come già avviene a San Giacomo a Cesenatico. La nuova sede della mensa dopo la chiusira per lavori dell’ex Roverella? Stiamo riflettendo, i nostri locali di via don Minzoni sono disponibili". Dopo il convegno nella sede della Caritas in via don Minzoni, è stata inaugurata l’opera grafica ’Farsi incontro’” dell’artista Leonardo Rossi.

Oggi alle 16 in Cattedrale si procede con le celebrazioni. La corale Nsd di Rimini proporrà un concerto di polifonia sacra e gospel. Alle 18 la Messa sarà presieduta dal presidente di Caritas italiana mons. Carlo Maria Redaelli e il canto sarà animato dal coro Alma Canta.