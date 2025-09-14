Mense nei plessi comunali: "Partita la raccolta firme per la riduzione delle tariffe"

Arriva anche la petizione contro l’aumento delle rette delle mense scolastiche comunali avviata da Fratelli d’Italia, che lo definisce un salasso. Ieri mattina si sono tenuti i primi banchetti per la raccolta delle firme fuori della sede di Fratelli d’Italia in piazza del Popolo (nella foto il gruppo consiliare capitanato da marco Casali).

Fratelli d’Italia ha presentato anche un’interpellanza in consiglio comunale. " Dopo mesi di battaglie in consiglio comunale e dopo aver assistito e sostenuto le famiglie colpite nella presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e al Tar – afferma il capogruppo consiliare Marco Casali –, il partito ha avviato ieri mattina una petizione popolare per chiedere alla Giunta Lattuca di rivedere gli incrementi dei pasti entrati in vigore nel 2025, che in alcuni casi arrivano sfiorano il 50%."

"Quelli che erano stati presentati come semplici adeguamenti all’inflazione – afferma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Cesena – si sono rivelati un vero e proprio salasso per le famiglie cesenati. Per una famiglia con due figli l’aumento può arrivare fino a 800 euro l’anno: cifre che incidono pesantemente sui bilanci domestici, soprattutto in un contesto economico già complesso".

"Non è accettabile che una pubblica amministrazione – prosegue il gruppo consiliare FdI– stravolga le tariffe senza tener conto delle conseguenze sui cittadini. Ma questa è la sinistra che governa Cesena: a parole si riempie la bocca di parole come sostegno e ascolto dei cittadini, mentre nei fatti spreme le famiglie come dei limoni senza curarsi degli effetti dei pesanti rincari tariffari".

Fratelli d’Italia ricorda di aver presentato fin dall’autunno 2024 emendamenti al bilancio comunale per contenere gli aumenti "sistematicamente respinti dalla maggioranza".

"Ora – prosegue FdI – è giunto il momento di dire con forza no a un provvedimento ingiustificato. Con questa petizione chiediamo alla Giunta di rivedere immediatamente le tariffe, restituendo equità e buon senso al sistema delle mense scolastiche".

La raccolta firme è partita ieri con un primo momento informativo e proseguirà nelle prossime settimane. È possibile sottoscrivere la petizione presso la sede di Fratelli d’Italia in piazza del Popolo 1, nelle giornate di mercoledì e sabato dalle 10 alle 12.

re. ce.