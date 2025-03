Mense scolastiche nella bufera. FdI: "L’aumento è illegittimo"

Sarà probabilmente portata all’attenzione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la questione dell’aumento delle tariffe delle mense scolastiche che il Comune di Cesena ha applicato a metà dell’anno. E’ la conseguenza della risposta che l’assessore alla scuola Maria Elena Baredi ha dato all’interrogazione che le era stata rivolta il 10 febbraio scorso dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Andrea Imperato ed Enrico Castagnoli.

La questione nasce il 6 dicembre 2024, quando la Giunta comunale guidata dal sindaco Enzo Lattuca ha deciso una serie di variazioni tariffarie che hanno portato a un aumento medio di circa il 20% delle tariffe per il servizio mensa per l’anno scolastico già in corso. Il provvedimento, che ha avuto effetto dall’inizio dell’anno, è stato notificato alle famiglie degli alunni delle scuole comunali e statali nel mese di gennaio, quando era già entrato in vigore.

L’aumento delle tariffe è stato motivato con l’incremento dei costi, ma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia aveva indicato una serie di possibili risparmi negli emendamenti al bilancio di previsione 2025-2027, indicazioni bocciate nella seduta del Consiglio comuale del 23 dicembre 2024. La richiesta di soppressione degli aumenti avanzata da Fratelli d’Italia si basa sulla lesione dell’interesse dei cittadini che si sono visti applicare gli aumenti ad anno scolastico in corso, quindi incorrendo nella violazione del principio giuridico del legittimo affidamento.

La risposta dell’assessore Baredi è arrivata il 4 marzo: secondo l’Amministrazione comunale l’aumento è legittimo poiché il servizio di mensa scolastica "è pacificamente ritenuto un servizio a domanda individuale" quindi non si può parlare di "legittimo affidamento". Nella pagina di risposta all’interrogazione vengono citate alcune norme relative all’erogazione da parte degli enti pubblici di servizi a domanda individuale che includono, fra le altre le "mense, comprese quelle ad uso scolastico", e al fatto che per tali servizi gli enti pubblici "sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato" individuando i costi, sia diretti che indiretti, e determinando "le percentuali di tali costi che devono essere coperte mediante la previsione di tariffe o contributi a carico dei beneficiari".

Non una parola, invece, rileva FdI, per quel che riguarda l’applicazione degli incrementi tariffari a metà dell’anno scolastico, quando le famiglie hanno già elaborato i budget relativi alle spese da affrontare per l’istruzione dei figli. E’ noto che l’incremento dei costi energetici e di numerosi servizi sta mettendo in difficoltà molte famiglie.

re.ce.