Mense scolastiche, rette lievitate: "Sconto ai fratelli per calmare la ribellione delle famiglie"

Le rette aumentate nelle mense delle scuole comunali sono da mesi un cavallo di battaglia del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha rincarato la dose nella sede di piazza del Popolo, presenti il capogruppo Marco Casali, i consiglieri Enrico Castagnoli, Andrea Imparato e Nicholas Pellegrini.

"La raccolta di firme contro l’aumento procede: siamo a ottocento", ha comunicato Marco Casali che ha ripercorso l’antefatto, dagli aumenti scattati a gennaio alle modifiche delle fasce Isee che "hanno portato a incrementi pesanti per molte famiglie". Per i nuclei con due figli con Isee superiore ai 20mila euro, accusa FdI, il rincaro arriva al 47% . Il consigliere Enrico Castagnoli si è lamentato di una procedura "maldestra dell’amministrazione comunale".

"Abbiamo presentato una interpellanza poi bocciata in consiglio comunale dalla maggioranza – ha spiegato - con richieste tra cui l’applicazione del quoziente familiare e lo sconto per i fratelli alle mense scolastiche. Il giorno dopo la ricezione, dall’ufficio scuola del Comune ci risulta sia partita una lettera alle famiglie per informarle che sarebbero scattati sconti ai fratelli, senza l’appoggio di un atto di giunta riunitasi qualche giorno dopo". I fratelli hanno ottenuto poi "uno sconto di un euro a pasto, da 6,6 a 5,6 euro". Secondo Fratelli d’Italia è alto il malcontento dei rappresentanti dei genitori nei plessi "che starebbero subissando di chiamate e proteste il Comune".

Nel frattempo il ricorso al presidente della Repubblica contro gli aumenti intervenuti in corso d’anno, presentato per conto di alcune famiglie, è stato trasferito al Tar Emilia Romagna. "Ciò è avvenuto ad opera dell’amministrazione comunale – hanno stigmatizzato i consiglieri di FdI – e moltiplica i costi.

"Il problema – ha osservato Casali – è che molte tariffe non si capisce come vengano determinate. Con l’inflazione a due cifre gli aumenti si potrebbero anche comprendere, ma nella situazione attuale no. Staremo molto attenti al rendiconto sul bilancio per vedere a quanto ammonterà l’avanzo. Guai se fosse alto, con rincari attuati".