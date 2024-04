Mense scuola, cambiano i pasti: metà porzione agli scolari per ridurre gli sprechi

Cesena, 4 aprile 2024 – Da lunedì verranno servite porzioni dimezzate per gli scolari delle primarie Munari e Fiorita, per contrastare gli scarti, ma i bambini che avranno ancora appetito potranno richiedere anche l’altra parte. Lo prevede la fase due del progetto ’Ripensa la mensa #2.0’ avviato dal Comune di Cesena nelle scuole elementari Fiorita, Gambini di Calisese, Munari di Sant’Egidio e Don Milani a Torre del Moro, svolto in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, e Università di Bologna con i Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-Alimentari e di Scienze dell’Educazione.

L’intervento è stato condiviso con famiglie e insegnanti. Al termine dei primi due mesi di osservazione e monitoraggio degli scarti alimentari prodotti in mensa, da lunedì fino alla conclusione dell’anno scolastico scatta la seconda fase di intervento più operativa con l’obiettivo di ridurre gli scarti prodotti.

Nelle primarie Fiorita e Munari saranno servite porzioni differenziate, metà di quelle standard, ma chi desidera anche l’altra metà porzione potrà richiederla. Verranno inoltre separati gli scarti in modo da poterli monitorare. Le azioni sperimentali introdotte consentiranno di capire quale tra gli interventi saranno i più efficaci per ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

Alla Munari, oltre alla porzione differenziata, è stato avviato un piano educativo sullo spreco alimentare condotto da ricercatrici del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.

"Progetti come ’Ripensa la mensa’ – dichiara l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – rappresentano la vera essenza dei percorsi educativi che dai banchi di scuola si sviluppano nell’ambito familiare garantendo importanti benefici alla comunità di riferimento. Questo intervento si inserisce in un percorso didattico rivolto agli alunni ed è utile anche per valutare le abitudini alimentari dei bambini, con l’obiettivo di migliorare l’accettabilità dei pasti con conseguente riduzione dello spreco alimentare".

“Su questo fronte – conclude l’assessora – anche grazie alla collaborazione offerta dalle dirigenze scolastiche e alla professionalità dei nostri cuochi, abbiamo svolto un lavoro ragguardevole per migliorare ulteriormente il servizio di mensa e assicurare ai minori il consumo di almeno un pasto sano ed equilibrato al giorno".