"Mentre corro raccolgo rifiuti ovunque"

di Luca Ravaglia

Falsa partenza. Nel senso che poco dopo essere partito, Giuseppe Del Priore, noto podista cesenate con alle spalle tanti successi nelle competizioni del territorio e non solo, è costretto a rientrare velocemente al punto di partenza trasportando ingombranti e pesanti sacchi dei rifiuti colmi di tutto quello che ha trovato a terra, gettato via da chi evidentemente non si cura né dell’ambiente, né tanto meno del senso civico che dovrebbe caratterizzare una comunità. La sua testimonianza arriva sulla scia dell’intervento organizzato dal gruppo dei ‘Volontari per l’ambiente’ che lo scorso sabato avevano deciso di ripulire di loro iniziativa un parcheggio nell’area del quartiere ex Zuccherificio.

"Il problema mi coinvolge molto – racconta Del Priore – tanto che, approfittando del fatto che spesso mi trovo all’aperto ad allenarmi, ogni volta che posso cerco di porre rimedio alla maleducazione altrui. Il tema riguarda purtroppo tutta al città, ma nel mio caso specifico spesso mi soffermo sull’area che fiancheggia il fiume Savio". In effetti la zona è una delle più gettonate e apprezzate da chi per tenersi in forma , in qualunque momento dell’anno, sale in bici o si concede un passeggiata in mezzo al verde della natura, lontano dal traffico e percorrendo il tratto ciclopedonale che dalla città si allunga fino a oltre i confine col territorio cervese. E’ uno spettacolo, che però potrebbe essere migliore. "Alcuni punti – riprende Del Priore – sono particolarmente critici. Penso per esempio alle aree sotto ai ponti, che vengono utilizzate per ogni genere di bivacco. Trovo davvero di tutto, dalla plastica alle bottiglie di vino e di birra, passando per le lattine, il ferro e le batterie. L’ultima volta, dopo appena 700 metri di strada mi sono dovuto fermare e sono tornato indietro, perché il sacco coi rifiuti raccolti pesava troppo".

Anche la zona di Martorano è decisamente critica, secondo le dirette testimonianze dell’atleta cesenate: "In quel caso ci sarebbe da arrivare con un furgoncino all’interno del quale caricare almeno quattro o cinque sacchi di rifiuti abbandonati. E che dire invece dell’altro versante del fiume? Risalendo verso Roversano, spesso si incontrano addirittura i sacchi dell’immondizia colmi e abbandonanti in giro, magari nascosti in mezzo alla vegetazione. Due settimane fa invece dal Ponte Nuovo si vedeva un sacco di immondizia pieno: qualcuno lo aveva buttato nel fiume e non per la prima volta. Una volta alla settimana esco di casa portando con me sacchi vuoti e quando rientro li ho sempre riempiti. Il problema non è isolato e non può essere ignorato o sminuito. Deve essere risolto da chi ha la competenza per farlo".