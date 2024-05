Meravigliose creature ai Filopatridi

Domani nell’aula magna della Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone avrà luogo una conferenza di Stefano Mazzotti direttore del museo di storia naturale di Ferrara. Tratterà il tema "Meravigliose creature. La diversità della vita come non la conosciamo". Stefano Mazzotti è laureato in Scienze Naturali all’Università di Parma. Direttore del Museo di Storia Naturale di Ferrara, dove svolge anche il ruolo di ricercatore e curatore della sezione di zoologia dei Vertebrati. Sviluppa ricerche in collaborazione con Università e CNR sulla tassonomia, distribuzione e sull’ecologia di comunità e popolazioni in ambito zoologico. Conduce ricerche sugli effetti dei mutamenti climatici sulle biocenosi e ha effettuato spedizioni scientifiche in Amazzonia in progetti di ricerca per la descrizione di nuove specie.

