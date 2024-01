Mercadini a palazzo Dolcini con un evento ’Diverso dal solito’

Femminismo, Lgbtq, stili di vita alternativi: temi di stretta attualità, affrontati sul palcoscenico in una chiave moderna, a metà strada tra lo spettacolo e la conferenza. A partire da domani alle 21 a Palazzo Dolcini prenderà il via una nuova edizione di “Diverso dal solito. Diritti civili e linguaggio inclusivo on stage”. Una rassegna collegata alla stagione teatrale curata da Sillaba in co-progettazione con il Comune di Mercato Saraceno: tre conversazioni teatralizzate per riflettere su diritti civili e linguaggio inclusivo, introdotte da Roberto Mercadini. Un’occasione per dare spazio a punti di vista ed esperienze diverse dal solito e dai luoghi comuni, stimolando il dibattito e il confronto. Primo appuntamento con Adrian Fartade, con “ Tutto quello che avreste voluto sapere su LGBTQIA+ e che non avete mai osato chiedere”. Il divulgatore scientifico, conosciuto per la diffusione dei temi legati all’astronomia, è anche in prima linea per la difesa dei diritti del mondo LGBTQIA+.