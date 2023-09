Mercadini presenta ’La donna che rise di Dio’

Appuntamento a Gambettola con Roberto Mercadini che presenta ’La donna che rise di Dio’ al Teatro Comunale. Domani si terrà la presentazione del nuovo libro dello scrittore e attore teatrale Roberto Mercadini, edito da Rizzoli. La serata sarà introdotta da Pietro Pierantoni, segretario PD Gambettola, e da Serena Zavalloni, assessore alla Cultura. L’iniziativa, organizzata dal Partito democratico di Gambettola, inizierà alle 20,45 presso il Teatro Comunale.

"Siamo davvero contenti – afferma il segretario del PD, Pierantoni – che Roberto abbia accettato nuovamente il nostro invito per presentare la sua ultima fatica letteraria, dopo essere stato da noi nel giugno del 2022 per la presentazione de “L’ingegno e le tenebre”. È la prima volta che organizziamo, come PD, un’iniziativa al Teatro Comunale ed è per noi un onore esordire in questo luogo, fulcro della cultura e dell’incontro tra le persone, in compagnia del maestro della narrazione, qual è Mercadini, che questa volta ci farà riflettere sui personaggi veterotestamentari della Bibbia, raccontandoci le loro vicende. Grazie all’abilità e alla maestria di Roberto, scopriremo che “la lettura della Bibbia disattende qualsiasi certezza, ci toglie il terreno da sotto i piedi; precipitiamo nell’abisso umano, oscuro e abbacinante, costretti ora a trattenere il fiato, ora a respirare disperatamente, a pieni polmoni, ora a gemere, ora a ridere di meraviglia”". Mercadini presenterà il suo nuovo libro martedì sera alle 21 a Bagno di Romagna.