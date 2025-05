Mercadini racconta come l’intelligenza artificiale cambia la vita delle imprese

"Intelligenza artificiale per le imprese: alleati o nemici?". È il tema del seminario che si tiene oggi dalle 15 alle 18 a Cesena Fiera. L’evento è promosso dall’ente bilaterale Ebiter di Cesena e di Forlì, Eburt Emilia Romagna in collaborazione con Iscom Confcommercio di Forlì-Cesena. Dopo l’apertura dei lavori del presidente Confcommercio Augusto Patrignani e del presidente dell’ente bilaterale Ebiter Gianluca Bagnolini interverranno Roberto Mercadini, narratore e divulgatore; Marco Leoni, referente del progetto digitale dell’Unione regionale Confcommercio, Giacomo Bottoli, Business Development manager Moxoff e Francesco Bianchini, professore associato di logica e filosofia della Scienza presso Unibo. Moderatore Roberta Invidia, ll seminario intende analizzare come lo strumento dell’intelligenza artificiale impatta oggi nella vita delle persone e nel mondo del lavoro".