Mercati e fiere per le ricorrenze più attese dell’anno

Un anno di mercati e fiere a Cesena. É stato approvato dalla Giunta il calendario 2023 che prevede una serie di appuntamenti legati alle diverse stagioni dell’anno e alle ricorrenze più attese dai cesenati. Nell’area mercatale di Piazza del Popolo, Viale Mazzoni, Piazza San Domenico, Via Pio Battistini e Piazza Amendola, nell’area di Piazza Morta, lungo il fiume Savio, in altre zone del centro urbano fino a Borello, di settimana in settimana saranno proposte alla cittadinanza nuove occasioni di shopping.

"Il calendario delle fiere e dei mercati – commenta l’assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini – annualmente ci accompagna da gennaio e dicembre con una serie di giornate finalizzate alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria. Sono occasioni importanti per la nostra città e per questa ragione abbiamo programmato numerosi appuntamenti. Negli ultimi anni abbiamo sperimentato gli ampi spazi di piazza della Libertà, ottimo palcoscenico per eventi di questo tipo. Anche nel corso del 2023, al mercato del mercoledì e del sabato, inclusi gli appuntamenti in piazzetta Amendola, con i produttori agricoli lungo il Savio e di Borello, si affiancheranno le fiere, prima fra le altre quella di San Giovanni, vero e proprio evento per la nostra città. Resta in sospeso invece la Sagra del minatore di Borello rispetto alla quale stiamo valutando progettualità innovative".

I mercati festivi ordinari si terranno mercoledì 1° novembre e sabato 6 gennaio 2024. I mercati straordinari invece sono in programma per domenica 16 aprile, 7 maggio, 8 ottobre e 26 novembre. Confermati inoltre gli eventi fieristici: sagra della Margherita domenica 5 marzo in Via Farini, fiera di primavera domenica 2 aprile, Cesena in Fiera da giovedì 22 a domenica 25 giugno in occasione della festa di San Giovanni, sagra del Monte domenica 15 agosto nel piazzale della Basilica del Monte, fiera d’autunno domenica 15 ottobre nell’area mercatale che si estende da Piazza del Popolo a Via Pio Battistini, Fiera di Natale il 10, 17 e 24 dicembre.