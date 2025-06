Mercatini, stasera artigianato artistico. Domani generi vari

A Cesenatico il lungomare si illumina con i mercatini che ravvivano le frazioni a mare e costituiscono degli appuntamenti fissi per i turisti della riviera romagnola ma anche per tante famiglie romagnole.

Ce ne sono per tutti i gusti, dai più tradizionali a quelli ricercati, da quelli selezionati a quelli di massa, per grandi e piccini, di giorno e di sera. Oggi, mercoledì, e domani, giovedì, l’appuntamento a Villamarina sarà doppio. Questa sera il primo con un mercatino di artigianato artistico, i cui protagonisti sono dei creatori; domani, giovedì, dalle 20 a mezzanotte, si terrà invece un mercatino di generi vari in via Torricelli.

g. m.