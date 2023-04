Mercatino a km zero alle Vigne

Mattinata di festa in piazza dei Partigiani, nel quartiere Cervese Sud, dove ieri ha preso avvio l’esperienza del mercatino dei produttori agricoli, sostenuto anche da Coldiretti e Cia Agricoltori. Sette banchi con prodotti diversificati, di qualità e a chilometro zero: dalla pagnotta pasquale di Mercato Saraceno ai carciofi del cesenate, passando per i lischi. "Si tratta di una bella opportunità per il quartiere e per i produttori – commenta il sindaco Enzo Lattuca – , che a partire da oggi hanno un’occasione in più per vendere i loro prodotti sul territorio".

L’appuntamento che mette in contatto imprenditori agricoli locali e consumatori è per ogni giovedì mattina, dalle 7.30 alle 13. "Oggi – commenta il presidente Diego Paglierani – è un giorno di festa per il nostro quartiere che si è speso tantissimo per questo mercatino. Sui banchi troveremo prodotti sani, freschi, a chilometro zero. Abbiamo definito una proposta per tutta la cittadinanza".