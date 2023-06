Mercatino degli agricoltori "Si ritorna alla normalità"

di Annamaria Senni

Albicocche, pesche, ciliegie, latte, formaggi e salumi. Non manca niente al mercato dei produttori agricoli che per il secondo sabato di fila si è svolto in via del Mare, nel quartiere Fiorenzuola di fianco allo stadio Dino Manuzzi. Una modifica temporanea che proseguirà fino al ripristino dell’area danneggiata dall’esondazione del Savio, in via IV Novembre, dove da oltre dieci anni si svolgeva il mercatino lungo il fiume. Una quindicina ieri i produttori che sono arrivati da varie zone di Cesena, Forlì e Ravenna. La merce non manca, ma facendo un giro tra le bancarelle ben allestite emergono le drammatiche storie di chi ha perso gran parte del raccolto, ma nonostante questo si è messo subito al lavoro e ora accoglie col sorriso i clienti in fila.

"Il fiume Rubicone ha allagato i due terzi della nostra azienda a Longiano - dice Cristian Canini dell’azienda agricola La Beccaccia - abbiamo 5 ettari di campi coltivati e 7000 metri quadrati di meli non esistono più. L’acqua ha raggiunto un metro e 80 di altezza e gli alberi piantati dodici anni fa sono stati abbattuti dalla fiumana. L’acqua ha anche allagato le serre, ha rovinato la recinzione del lago e molti viali che servivano per muoversi attorno all’azienda non ci sono più. Ora bisogna capire cosa succederà alle piante rimaste a mollo. Stiamo lavorando duramente perché se non riusciamo a portare via la terra rischiano di morire di asfissia. Oggi ho portato al mercato la frutta e la verdura che non sono rimaste danneggiate, ma ne ho dovuta lasciare a casa molta perché parte del raccolto è sporco di fango e quindi non è vendibile".

Il mercatino dei produttori agricoli lungo il fiume Savio è sempre stato un appuntamento molto caro ai cesenati e un’importante occasione di vendita per gli operatori ambulanti. L’amministrazione comunale ha stabilito la ripartenza in via del Mare per garantire la continuità del servizio e per restituire ai cittadini la fiducia di un graduale ritorno alla normalità. "Tornare qui è un segno di rinascita - spiega Paolo Loi della società agricola Loi di Piavola che produce latte e formaggi -. Per tre settimane non abbiamo fatto il mercatino ma per fortuna i clienti sono tornati numerosi. In azienda a Piavola abbiamo avuto danni molto grossi. Siamo stati senza corrente per giorni, le celle frigorifere non hanno funzionato e sono andati a male tutti i formaggi freschi e il latte. In più le strade non erano percorribili per via delle frane per cui nessuno veniva a ritirare i nostri prodotti. Ora stiamo sostituendo le celle frigorifere che si sono bruciate e siamo ripartiti".

L’intraprendenza romagnola non manca tra gli agricoltori dei banchi del mercato che invitano ad assaggiare fragole e ciliegie. Non mancano le strette di mano e i saluti calorosi tra chi non si vede da settimane. "L’acqua ha ricoperto patate, piselli e fava nella nostra azienda a Cannuzzo - dice Michela Maldini - le ciliegie hanno subito danni, così come le cipolle, ma piano piano ci riprenderemo".