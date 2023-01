Mercatino di Natale sul porto canale

La bella cornice del porto canale di Cesenatico resa ancora più splendente dal Presepe della Marineria e dalle luminarie del borgo marinaro, oggi e domani si arricchisce delle bancarelle del Mercatino di Natale, aperto dalle 9 alle 19. Quest’anno i banchi sono allestiti in viale Anita Garibaldi, collegando di fatto la passeggiata lungo il porto con il lungomare. In mostra e in vendita ci sono tanti prodotti, inclusi i prodotti tipici, le decorazioni, gli addobbi, piante e fiori, prodotti artistici ed artigianali.