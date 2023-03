Mercatino gastronomico con le delizie piemontesi in piazza della Libertà

Sabato 1° e domenica 2 aprile, dalle 9.30 alle 19.30, piazza della Libertà ospiterà il Mercatino regionale piemontese, consistente in una mostra mercato delle eccellenze gastronomiche piemontesi e animato da circa venti espositori. Così, per l’intero primo fine settimana di aprile Cesena e il Piemonte dialogheranno a suon di prodotti tipici dell’enogastronomia come: prelibati formaggi d’eccellenza, sia freschi che stagionati, con riconoscimenti Dop quali Castelmagno d’Alpeggio, Testun, la Paglierina, tome, pecorini e moltissimi altri formaggi. E, ancora: salumi delle langhe, il salame al barolo e salame al tartufo bianco di Alba, vini d’eccellenza fra rossi, bianchi e rosati.

"In linea con la programmazione invernale delle manifestazioni fieristiche e delle mostre mercato – commenta l’assessore allo sviluppo economico e al Turismo Luca Ferrini – Cesena torna ad ospitare un’iniziativa di qualità: la fiera itinerante delle eccellenze gastronomiche piemontesi, come avvenuto in occasione della festa del cioccolato e del mercatino francese, due manifestazioni molto apprezzate da cesenati e visitatori".