Mercato agli sgoccioli: Ogunseye e Coccolo restano

Chiude giovedì 1 febbraio la sessione invernale del mercato, ma le uniche operazioni del Cavalluccio rimarranno le uscite di Jonathan Bumbu, finito a titolo definitivo al Gubbio, ed il prestito in D alla Trestina del portiere Lorenzo Pollini. Tramontata definitivamente l’ipotesi del passaggio di Roberto Ogunseye alla Spal, ed anche Luca Coccolo rimarrà in riva al Savio fino a fine stagione. Al difensore ex Juve verrà tra l’altro probabilmente proposto un prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno. Intanto si aspetta il nulla osta della Fifa per il tesseramento del portiere Jonathan Klinsmann, documento che dovrebbe arrivare entro la settimana.

Appena il tempo di festeggiare la vittoria di Ancona e bianconeri che si sono subito ritrovati subito ieri mattina a Villa Silvia per iniziare a preparare la sfida di sabato, si gioca alle 20,45 a porte chiuse, contro la Fermana.

Nessuna squalifica in vista del match contro i gialloblu allenati dal santarcangiolese Stefano Protti. Allo stadio del Conero sono stati infatti ammoniti Augustus Kargbo e Giuseppe Prestia che non erano nell’elenco dei diffidati, che comprende Ivan Varone, Luigi Silvestri e Francesco De Rose.

Intanto si è chiuso con un bottino di quattro vittorie ed una sconfitta il week end delle giovanili del Cavalluccio. Larga vittoria (1-6) della formazione primavera allenata da Nicola Campedelli in trasferta a Monopoli con gol di Manetti, Coveri (2) ,Perini, Castorri e Valentini. Doppia sfida casalinga con il Mantova per Under 17 e under 15, entrambe le gare si sono concluse con il successo bianconero per 2 a 1 ed anche per l’under 16 successo casalingo (5-2) contro l’Arzignano. Unica sconfitta quella dell’under 13 nel derby contro il Bologna mentre non disputata per nebbia la gara dell’under 14 contro il Modena.

Andrea Baraghini