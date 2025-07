"Mercato ambulante da rivitalizzare"

"Prendersi cura del nostro paese: basta poco, ma serve il pensiero". Lo affermano il capogruppo di minoranza Simona Amadori e i consiglieri Baldarelli, Dall’Ara, Riguzzi di Roncofreddo che proseguono: "In un momento storico in cui i piccoli comuni rischiano di essere dimenticati, lasciati ai margini dai grandi flussi economici e mediatici, diventa fondamentale riscoprire il valore della cura. Cura del territorio, degli spazi pubblici, della comunità. Non servono grandi cifre, ma serve visione. Basta un pensiero in più, uno sguardo attento, la volontà di non rassegnarsi. Nel nostro comune collinare il senso di appartenenza passa anche da ciò che vediamo e viviamo ogni giorno: una piazza vissuta, una palestra funzionante, un mercato animato, fiori ai lati delle strade. Piccoli gesti che fanno la differenza".

Continua Simona Amadori: "Mi permetto, come capogruppo di minoranza ma soprattutto come cittadina, di proporre alcune riflessioni e idee concrete che potrebbero restituire vitalità al nostro paese, a costi minimi ma con un impatto reale. Un mercato ambulante da ripensare, una domenica da far rivivere. La piazza della domenica mattina oggi è spoglia, quasi deserta. I banchi sono tre o quattro, quando una volta ne occupavano almeno dodici, distribuendosi su tutta la piazza. Quel mercato era un punto d’incontro, una passeggiata, un momento di comunità. Perché non ripensarlo? Si può fare ampliando l’invito agli ambulanti, magari con agevolazioni simboliche o un dialogo più aperto; incentivando la presenza di hobbisti, artigiani, produttori locali, offrendo spazio anche a chi ha piccole attività creative o agricole; avviando un "mercatino del riuso", una volta al mese, in cui i cittadini possano scambiare, vendere o regalare oggetti ancora utili, seguendo l’esempio di tante realtà virtuose; una "Domenica del Mercato", con piccole promozioni, come uno sconto del 10% per chi fa la spesa ai banchi del mercato di Roncofreddo, un modo per premiare chi sceglie il locale, per stimolare il commercio e portare più persone in paese".

Simona Amadori propone nuove fioriere in centro, creare una palestra per tutte le età; un cartello stradale di ingresso con il nome del paese "Roncofreddo". E conclude: "I piccoli paesi hanno un valore unico: sono comunità vere, dove ancora ci si conosce, ci si saluta, ci si incontra. Ma vanno sostenuti".