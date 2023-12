Mercato auto in ripresa. Crescono le ibride. Crollo dei motori diesel

Cresce il mercato delle automobili in Romagna: i dati parziali di quest’anno, raffrontati con quelli del 2022, evidenziano un aumento delle vendite del 18%, in linea con il trend nazionale. La motorizzazione più venduta è quella ibrida, che è cresciuta fino a raggiungere il 34% delle nuove immatricolazioni, seguita da benzina e gpl, mentre c’è un crollo per il diesel che vale il 13%, ma sconta la carenza delle consegne, problema che accomuna tutti i marchi, e del metano, a causa dell’incremento del prezzo del carburante. In Romagna non decolla la motorizzazione elettrica, aumentata solo del 3% mentre in Italia l’incremento è del 30%; ciò fa pensare che il margine per l’incremento nella nostra zona sia molto ampio. Del mercato dell’automobile si è parlato al Royal Beach di Milano Marittima in occasione della festa degli auguri che ha riunito i circa 120 collaboratori della Ferri, azienda cesenate presente sul mercato romagnolo dell’automobile da circa 60 anni e che da 40 anni rappresenta il marchio Ford, allargando la propria attività da Cesena e Forlì a Rimini e a Ravenna. Anche nel settore dei veicoli commerciali Ferri sta facendo registrare nel 2023 un aumento del 15% delle vendite e del 50% dei contratti a fronte di un mercato stabile.

Il protagonista della serata è stato Giancarlo Orsini, divulgatore scientifico di Banca Mediolanum con il suo Mega Trend Show che ha mostrato con grande efficacia quello che sta succedendo nel mondo soprattutto in relazione allo sviluppo delle tecnologie che condizionano la nostra vita e lo faranno sempre più, ben sintetizzato nel suo libro ‘GO chiudi gli occhi e guarda al futuro’. La Ferri rappresenta da oltre quarant’anni il marchio Ford con quattro show-room (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini), tre centri assistenza auto e veicoli commerciali, quattro punti vendita di ricambi, quattro centri usato multimarca e tre Transit Center.

Pochi giorni fa è stato presentato alla rete di officine e carrozzerie autorizzate Ford del territorio il nuovo Centro Parts Plus, uno dei 22 centri sul territorio nazionale che gestiranno la fornitura e la distribuzione di ricambi nell’aftermarket italiano. Il centro di Cesena servirà tutta la Romagna e la zona di Imola e l’inaugurazione è prevista per i primi giorni di gennaio 2024. Oltre al marchio Ford, la Ferri da ottobre di quest’anno rappresenta anche il brand Suzuki nelle città di Forlì, Cesena e Ravenna con uno show-room e un centro assistenza in ciascuna città. Si tratta di un’importante svolta per l’azienda che, dopo sessanta anni di attività, si trasforma in dealer multi brand oltreché in azienda multi servizi. Da quest’anno, infatti, la Ferri offre anche il servizio di noleggio a breve termine, attraverso il brand Nùlez. "La reputazione, la professionalità, l’esperienza, la capacità di innovare che ci contraddistinguono, ci permettono di rappresentare al meglio entrambi i brand e offrire un servizio a 360 gradi ai consumatori e ai nostri clienti" commenta Mauro Ferri, amministratore unico della Ferri.

Paolo Morelli