Mercato coperto, la direzione va alla Conad

di Andrea Alessandrini

Mercato coperto, la palla passa da Voluptas alla Conad. Foro Annonario Gest, la società che si è aggiudicata il bando comunale sul project financing del Foro con proprietà e gestione per 38 anni, rilancia: assumerà in capo la direzione operativa della struttura commerciale inauguratanel 2014 e che ha vissuto nove anni di traversie dopo che Voluptas ha lasciato l’incarico.

Sarà Cia-Conad stessa, una dei quattro partner della attuale compagine insieme a Credito Cooperativo Romagnolo, Confartigianato e Confesercenti, ad assumere direttamente la direzione della struttura, dove è presente al piano terra con un supermercato che si è ampliato dagli iniziali 250 a 400 metri quadrati.

"A partire da questo mese di gennaio 2023 Cia-Conad assumerà la gestione diretta del Mercato coperto di Cesena - informa una nota – con il proprio modello organizzativo e gestionale, mettendo in campo numerose iniziative di rilancio e riqualificazione commerciale nell’ambito di un più ampio di interventi già iniziato con la ristrutturazione del supermercato. Una società di gestione facente parte del network Cia-Conad riceverà il mandato dalla Forogest srl entro la fine del mese".

Dal canto suo, il presidente di Forogest Giampiero Placuzzi tiene a rimarcare che la società è fermamente intenzionata a proseguire l’opera di rilancio della struttura. "Con Voluptas c’è stato un confronto ed eravamo al corrente della sua intenzione di non proseguire – afferma –. Nel cda del 27 gennaio Foro Gest procederà con la presa in carico della direzione operativa che verrà assunta da Cia-Conad, uno dei partner, la quale possiede competenze, know how e prossimità con la struttura dal momento che ha un proprio esercizio alimentare nel Foro, con lo scopo di agire nel migliore dei modi per valorizzare e rilanciare gli spazi. Questa è precisa la volontà di Foro Gest. Il Foro da ottobre avrà gli uffici del Comune al primo piano e lo spazio commerciale al piano terra, con la creazione di un’amalgama nuovo ricco di interesse che darà importanti risultati. Siamo dunque fiduciosi di poter procedere nel migliore dei modi".

Il prossimo cda sarà anche l’occasione per un ragionamento sull’identità della struttura pensata nella prima decade del Duemila come polo gastronomico, quale ha provato a diventare con molti più bassi che alti in questi nove anni di vita. Anche alla luce del mutato contesto del centro centro storico sempre più dominato dalla presenza di bar e ristoranti ed esso stesso polo gastronomico di fatto, Foro Gest è chiamato a interrogarsi sulla fisionomia da mantenere o innovare in un mercato coperto che prima di tutto va riempito di attività.