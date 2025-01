Mercato delle auto in mezzo al guado: "Strada lunga per l’elettrico, intanto l’usato guadagna terreno"

"Ci mettiamo alle spalle un anno di transizione che abbiamo chiuso in maniera soddisfacente, guardando a un futuro che si annuncia all’insegna delle novità e di importanti obiettivi da raggiungere". Sono le parole con le quali Mauro Ferri analizza il presente e il futuro prossimo del mondo dell’auto nel nostro territorio, forte di un punto di vista privilegiato garantito dalla presenza di nove sedi (tra i marchi Ford e Suzuki) sparse per tutta la Romagna. Col territorio cesenate come centro gravitazionale.

"Venivamo da un contesto particolare – argomenta Ferri– caratterizzato dal periodo compreso tra il 2022 e il 2023 nel quale il problema della reperibilità dei materiali era una costante. I veicoli disponibili per la vendita erano sensibilmente diminuiti e il mercato dell’usato aveva preso particolarmente quota. Nel 2024 siamo invece tornati verso la normalità, nel corso di mesi che ci hanno progressivamente avvicinato a nuovi orizzonti". Come quelli legati ai veicoli elettrici, che restano una sfida per la mobilità. E in relazione ai quali la strada da fare è ancora tanta. "Implementeremo i modelli disponibili, allargando così le fasce di prezzo. Perché il tema non può essere messo da parte. Certo, un’auto elettrica ha caratteristiche che non si applicano a tutte le esigenze, ma allo stesso tempo, offre pure delle opportunità che in altri contesti sono impossibili da ritrovare".

Il che porta alle aspettative della clientela. "Non si può generalizzare su un mercato estremamente vasto ed eterogeneo. Ci sono le questioni di budget, ovviamente, ma non solo. Perché ognuno ha le sue esigenze, che spaziano dal comfort alla necessità di avere spazi più ampi possibili, senza dimenticare la ricerca dello stile o della praticità nell’utilizzo. In quest’ottica il settore dell’usato ha guadagnato terreno e per quello che ci riguarda, siamo riusciti a mantenere numeri costanti anche quando il comparto auto si è messo alle spalle la carenza di veicoli nuovi. Il motivo? L’attenzione alle esigenze del cliente, costretto a fare i conti con prezzi di listino che sono sensibilmente aumentati e che dunque legittimamente si guardano intorno. Il punto cruciale è quello di garantire affidabilità e competenza. La nostra azienda, ampiamente diffusa sul territorio, che conta 140 lavoratori e un fatturato che supera i cento milioni di euro, è in grado di farlo".

Sulle auto come sui veicoli commerciali, che rappresentano circa la metà del fatturato di Ferri. "Ritorno sul concetto cardine – chiude Mauro Ferri – e cioè sul fatto che serve dare risposte alle esigenze di tutti. Vale per il già citato mondo dell’elettrico, come per il comparto del noleggio a lungo termine, che di certo non è ideale per tutti, ma che per una fetta di clienti è un’ottima soluzione, in grado di dare risposte a 360 gradi, mettendo al riparo da imprevisti e brutte soprese. A questo aggiungiamo i servizi di noleggio giornaliero, che in particolare durante il periodo dell’alluvione si sono dimostrati una vera necessità del territorio. E a proposito di territorio, il nostro intento è quello di essere sempre più presenti, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche di sostegno alla comunità e all’ambiente".