Mercato Europeo, quattro giorni di sapori multietnici in piazza Costa

A Cesenatico ieri è stato inaugurato il Mercato Europeo in piazza Andrea Costa, che fino a domenica per quattro giorni diventerà un grande spazio colorato e dai sapori multietnici. È uno degli eventi itineranti più attesi e apprezzati dai buongustai e dalle tante persone curiose e attratte dalla possibilità di assaporare piatti esotici, magari offerti con gentilezza e un sorriso. La manifestazione, organizzata da Anva Confesercenti, porta in riviera una cinquantina di commercianti ed espositori provenienti da Germania, Austria, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Scozia, Polonia, Ungheria, Argentina, Brasile, Messico, India e anche da diverse regioni italiane. Questo consentirà di avere un indotto anche dal carattere interno alla stessa fiera, visto che queste persone per quattro giorni soggiorneranno a Cesenatico.

Sono allestiti caratteristici banchi secondo le abitudini e le tradizioni, con le strutture caratteristiche del Paese di provenienza; cosi come i prodotti venduti sono tipici, originali e di buon livello qualitativo per i settori artigianale, alimentare, moda e oggettistica. Nelle intenzioni degli organizzatori e del Comune che patrocina l’evento, c’è l’idea di dar vita ad una scambio culturale e di usi e costumi, che non si limiti solamente all’aspetto commerciale ma che possibilmente possa sfociare anche in qualcosa di più concreto.

In queste giornate i banchi e gli stand saranno aperti dalle 9 a mezzanotte, offrendo dunque a tutti la possibilità di vedere cosa offre la tappa di Cesenatico del Mercato Europeo. Ad accompagnare la fiera ci saranno momenti musicali e di intrattenimento, seguendo una tradizione di ospitalità sempre molto apprezzata in riviera.

