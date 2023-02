Mercato fitto, mancano gli spazi di sicurezza

Tante proteste ieri mattina in città da parte di numerosi cittadini per la mancata osservanza degli spazi assegnati nel 2020 quando era stato ridisegnato il mercato ambulante, dopo vent’anni di trattative fra il Comune e i titolari delle licenze.

Il problema è che diverse bancarelle lungo corso Vendemini e in corso Perticari, non rispettano più gli spazi assegnati, facendo venire a mancare la totale sicurezza. Si tratta quasi sempre di bancarelle che non hanno un posto fisso e attendono di vedere gli stalli vuoti per l’assenza di qualcuno per insediarvisi. Ieri mattina non c’era un passaggio libero da corso Vendemini ai portici, per cui chi voleva andare nei negozi che hanno sede sotto gli stessi portici, doveva entrare nel bar Centrale dalla porta di piazza Borghesi e uscire da quella che si affaccia sotto il porticato oppure fare il lungo giro entrando da via Battisti.

Alle fine del 2020 sembrava fosse finita la diatriba fra cittadini e Comune con richieste, lamentele, ma soprattutto il fatto della mancanza di vie di fuga in caso di bisogno urgente per il passaggio di ambulanze, Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso. Proprio l’ambulanza del 118 fino al 2020 era stata costretta a fermarsi nelle vie laterali, fuori dall’area mercato. Così per soccorrere chi aveva accusato malori in mezzo alle bancarelle o nelle case del centro storico, la barella doveva essere portata di corsa sui sanpietrini, quindi sobbalzando a ogni metro e provocando disagi al malato. Poi tutto era stato regolamentato, ma ora molti non rispettano gli spazi. La situazione è stata segnalata al Comune che ha assicurato che martedì prossimo disporrà che vengano effettuati controlli affinchè tutti rispettino gli spazi loro assegnati soprattutto per mettere il mercato ambulante in totale sicurezza.

Ermanno Pasolini