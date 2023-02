Come associazione ‘Smac’ (Storico mercato ambulante Cesena) dopo vari tentativi di farci restituire la data della fiera di Natale del 4 dicembre avevamo chiesto l’intervento del difensore Civico dell’Emilia Romagna. Il difensore Civico ha invitato il comune di Cesena nel valutare la possibilità di istituire una giornata compensativa verso la primavera o comunque valutando la data insieme ai concessionari interessati. Il Comune di Cesena in data 16 dicembre 2022 risponde al difensore Civico Emilia Romagna e conferma l’intenzione di aggiungere una giornata di mercato durante la prossima primavera, in “sostituzione” di quella del 412. Il calendario Fiere e Mercati 2023 è stato approvato in delibera comunale n. 152023. Così il Difensore Civico in data 03.02.2023 per presa visione del calendario fiere e mercati che noi, come Associazione Smac, gli abbiamo fatto pervenire scrive al Comune di Cesena: "presa visione dell’istituzione della data straordinaria del 164 presume fondatamente che sia estesa anche ai concessionari della fiera di Natale, ai quali il Comune provvederà a darne opportuna notizia; Tutto ciò premesso e ringraziando per la disponibilità mostrata". In questi giorni l’amministrazione sta distribuendo agli operatori del mercato il calendario Fiere e Mercati 2023 dove troviamo anche scritto: l’amministrazione sta procedendo a predisporre gli atti per dare la possibilità agli operatori della fiera di Natale di partecipare al mercato del 16 aprile. Come Associazione Smac siamo soddisfatti che l’amministrazione di Cesena abbia accolto le nostre istanze. Abbiamo anche visto che da parte dell’amministrazione c’è la volontà di mantenere il diritto della prima domenica di Natale, perché nel calendario Fiere e mercati del 2023 le date della fiera di Natale sono presenti tutte e tre le domeniche prima di Natale, come prevede la concessione.

Associazione Smac (Storico mercato ambulante Cesena)