Mercato immobiliare, convegno degli agenti

"Vendere casa istruzioni per l’uso" è il tema del convegno promosso da Fimaa Confcommercio Cesena, la federazione degli agenti immobiliari, oggi alle 15 nella sede cesenate di Confcommercio in via Bruno, nell’ambito del piano annuale delle attività formative. "Verranno affrontate – spiega il responsabile Fimaa Cesena Massimo Montanari _ le problematiche delle migliori procedure per poter ottimizzare le attività in agenzia immobiliare rendendola proficua, per quel che concerne acquisizione, fogli visita, gestionale, telefonate, mail whatsapp, antiriciclaggio, stesura preliminare".

Interverranno il presidente Confcomemrcio Augusto Patrignani, il presidente Fimaa provinciale di Forlì-Cesena Giorgio Ambrosini e il consulente immobiliare e patrimoniale Emanuele Vallone.

"Fimaa prosegue nella sua azione formativa per la categoria, punto peculiare dell’attività" rimarca il presidente Ambrosini. Nel primo semestre dell’anno si evidenzia un rallentamento del mercato immobiliare, rispetto al boom di compravendite del periodo post pandemico. Le compravendite sono diminuite del 12,5%.