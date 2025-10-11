Mercato immobiliare, il lusso non vede crisi

Il mercato immobiliare tiene. Nonostante il difficile momento per le tasche degli italiani, svuotate da costi della vita più alti a fronte di stipendi fermi al palo, il prezzo delle case in Romagna tiene e la domanda è alta, perché vi sono territori con buona qualità della vita, perché gli affitti sono quasi introvabili e a prezzi molto alti, e perché l’offerta è bassa. Marco Maietta dello studio I Service è fra gli esperti più ferrati, operando su tutte le tre province della Romagna, e non a caso è stato chiamato per l’appuntamento del podcast all’Art Mbt di viale Carducci.

Maietta, com’è il mercato immobiliare? "Sta bene, c’è molta richiesta e poca offerta, quindi gli immobili oggi in vendita quotano anche un 5 percento in più. Cesenatico e Cervia, in particolare, tengono molto bene".

Chi sono gli acquirenti? "Gente del posto, ma anche molte persone di Bologna, Modena, Milano e dalla Toscana; inoltre si muovono stranieri e clienti con disponibilità medio alta".

Dove guardano le giovani coppie? "A Cesenatico principalmente fuori dal centro, quindi Madonnina, Villalta, Sala, dove si può ancora comprare un trilocale con 200-250mila euro".

Gli immobili di pregio invece come vanno? "Nel lusso c’è mercato per le ville in collina con piscina e vista mare, fino a proprietà iconiche come il castello di Torriana. A Roncofreddo abbiamo una grande casa in pietra, materiali di pregio recuperati anche da una chiesa antica, piscina e una delle più belle viste mare, 4-5 camere più 3 unità indipendenti, perfetta anche come ricettivo. A Borghi c’è una villa con 12 ettari di coltivazioni biologiche, rifiniture stupende, sul mercato a 1,3 milioni. In collina, per le ville, la forbice è molto ampia, da 600mila euro a un milione e mezzo".

Adesso è meglio vendere o comprare? "Chi vuole vendere fa bene a farlo oggi, perchè qualcosa in più si incassa ed il mercato assorbe. Chi desidera comprare deve farsi seguire bene, perché le occasioni vere passano prima della pubblicità. Se è possibile è meglio vedere l’immobile prima che vada online. La casa al mare tiene e, se si vuole rivendere, sicuramente si riprende ciò che si è speso".

Da quando è calato l’utile di impresa, ci sono molti alberghi in vendita, come sono i prezzi? "Le quotazioni sono basse per i piccoli e medi alberghi di 30-40 camere, perché le grandi società e le catene vogliono strutture ricettive da 70-80 camere in su. Chi vuole vendere un piccolo albergo deve calare, lo dice il mercato. Molti hanno già convertito le attività in residenziale, con il Pug che a Cesenatico consente di farlo sotto le 20 camere, ma bisogna verificarlo prima".

Giacomo Mascellani