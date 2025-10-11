Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Boati Maestra 24 anniIncidente autostradaSuperbonusSagre oggiMercatini usato
Acquista il giornale
CronacaMercato immobiliare, il lusso non vede crisi
11 ott 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Mercato immobiliare, il lusso non vede crisi

Mercato immobiliare, il lusso non vede crisi

Maietta (I Service): "Ricercate le ville in collina, prezzo fino a 1 milione e mezzo, le giovani coppie trovano prezzi più abbordabili tra Madonnina, Villalta e Sala" .

Marco Maietta di I Service

Marco Maietta di I Service

Il mercato immobiliare tiene. Nonostante il difficile momento per le tasche degli italiani, svuotate da costi della vita più alti a fronte di stipendi fermi al palo, il prezzo delle case in Romagna tiene e la domanda è alta, perché vi sono territori con buona qualità della vita, perché gli affitti sono quasi introvabili e a prezzi molto alti, e perché l’offerta è bassa. Marco Maietta dello studio I Service è fra gli esperti più ferrati, operando su tutte le tre province della Romagna, e non a caso è stato chiamato per l’appuntamento del podcast all’Art Mbt di viale Carducci.

Maietta, com’è il mercato immobiliare? "Sta bene, c’è molta richiesta e poca offerta, quindi gli immobili oggi in vendita quotano anche un 5 percento in più. Cesenatico e Cervia, in particolare, tengono molto bene".

Chi sono gli acquirenti? "Gente del posto, ma anche molte persone di Bologna, Modena, Milano e dalla Toscana; inoltre si muovono stranieri e clienti con disponibilità medio alta".

Dove guardano le giovani coppie? "A Cesenatico principalmente fuori dal centro, quindi Madonnina, Villalta, Sala, dove si può ancora comprare un trilocale con 200-250mila euro".

Gli immobili di pregio invece come vanno? "Nel lusso c’è mercato per le ville in collina con piscina e vista mare, fino a proprietà iconiche come il castello di Torriana. A Roncofreddo abbiamo una grande casa in pietra, materiali di pregio recuperati anche da una chiesa antica, piscina e una delle più belle viste mare, 4-5 camere più 3 unità indipendenti, perfetta anche come ricettivo. A Borghi c’è una villa con 12 ettari di coltivazioni biologiche, rifiniture stupende, sul mercato a 1,3 milioni. In collina, per le ville, la forbice è molto ampia, da 600mila euro a un milione e mezzo".

Adesso è meglio vendere o comprare? "Chi vuole vendere fa bene a farlo oggi, perchè qualcosa in più si incassa ed il mercato assorbe. Chi desidera comprare deve farsi seguire bene, perché le occasioni vere passano prima della pubblicità. Se è possibile è meglio vedere l’immobile prima che vada online. La casa al mare tiene e, se si vuole rivendere, sicuramente si riprende ciò che si è speso".

Da quando è calato l’utile di impresa, ci sono molti alberghi in vendita, come sono i prezzi? "Le quotazioni sono basse per i piccoli e medi alberghi di 30-40 camere, perché le grandi società e le catene vogliono strutture ricettive da 70-80 camere in su. Chi vuole vendere un piccolo albergo deve calare, lo dice il mercato. Molti hanno già convertito le attività in residenziale, con il Pug che a Cesenatico consente di farlo sotto le 20 camere, ma bisogna verificarlo prima".

Giacomo Mascellani

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata