Mercato ittico, la prima volta di due astatrici

Per la prima volta nella sua storia il Mercato ittico di Cesenatico schiera due giovani astatrici. Sono Giorgia Ciappini, 28 anni, di Cesenatico, e Laura Marzaloni, 30 anni, originaria di San Mauro Pascoli. Entrambe sono laureate nella sede di Cesenatico dell’Università di Bologna e da qualche mese sono nella cabina di regia del cuore del mercato ittico. In uno dei luoghi simbolo della marineria di Cesenatico, dove ogni giorno il pesce viene conferito dai pescatori, esposto e venduto a grossisti, commercianti e ristoratori, nella plancia che ricorda una barca, ci sono due donne.

Entrambe le astatrici al momento di essere ingaggiate, erano lontane da Cesenatico. Giorgia ha visto l’annuncio di lavoro mentre era in tirocinio in Danimarca a Roskilde, per una ricerca in ambito acquacoltura ed in particolare sui mangimi; appena ha visto l’annuncio non ci ha pensato due volte e ha fatto domanda. Laura si era invece trasferita in Veneto e stava già lavorando a Jesolo nell’acquario, ma anche per lei l’annuncio è stato un richiamo irresistibile per tornare a Cesenatico. Per il Mercato ittico di Cesenatico, uno dei più importanti dell’alto e medio Adriatico, avere due donne in questo ruolo chiave, rappresenta un cambiamento epocale ed una scelta coraggiosa da parte delle donne, in un ambiente dove in precedenza per fare questo lavoro si cercavano soltanto uomini.

Ma è significativo anche il fatto che sono state assunte due persone laureate al corso di Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche dell’Università di Bologna, la cui sede è proprio a Cesenatico in zona Ponente dove ci sono la banchina di sbarco, il Mercato ittico comunale e i magazzini dei grossisti privati.

Le due astatrici sono felici e non considerano questo lavoro un’esclusiva maschile: "A nostro avviso è un mestiere descritto peggio di quel che è, ma non chiamatelo un lavoro per soli uomini. È un lavoro che ha una routine ma ci sono molti imprevisti e continue variabili; ti mette tutti i giorni alla prova e c’è sempre da aggiornarsi. Il momento più impegnativo è durante l’asta quando ci troviamo tra i commercianti ed i pescatori, in una contrattazione a volte spietata". Giorgia e Laura, che avevano svolto un percorso di studi non indifferente, si sono calate in un ambiente in cui serve conoscenza della quotazione del pesce, un settore che segue una logica con fattori legati alla stagionalità ed alle produzioni. La giornata tipo inizia alle 8.30 e alle 10.30 c’è una prima asta. Si prosegue con l’organizzazione della prima asta pomeridiana delle 13.35 circa, che si tiene sotto la tettoia del mercato; alle 14.15 inizia l’asta nella sala del Mercato ittico.