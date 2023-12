Mercato, niente rivoluzioni

Mercato alle porte, ma in casa bianconera non si prevedono rivoluzioni. La rosa ha dimostrato di essere competitiva e abbastanza profonda da garantire cambi di qualità. Potrebbe essere fatta qualche operazione in uscita, specie di quei giocatori sin qui poco impiegati. Per Giovanni Nannelli si parlava di un ritorno alla Fermana, voci però al momento non confermate, anche Riccardo Chiarello e Luca Coccolo hanno sin qui raccolto un minutaggio esiguo, su di loro però non ci sono interessamenti e al momento non hanno chiesto di essere ceduti.

Ricordiamo che per Chiarello in estate si erano mossi Taranto e Padova. Nella partita interna contro la Torres era presente in tribuna il direttore sportivo del Modena Davide Vaira che sarebbe rimasto impressionato favorevolmente da Matteo Francesconi (foto sopra). Non è escluso quindi un sondaggio della società gialloblù per il centrocampista classe 2004, che comunque non lascerebbe la Romagna fino a giugno. Sulle voci invece di un interessamento della Sampdoria per Cristian Shpendi (foto sotto) al momento non ci sono stati passi ufficiali da parte del sodalizio ligure.