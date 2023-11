Mercato, nuovi percorsi nella città del vino

La ’Dmc (acronimo che sta per Destination Management Company) i Percorsi del Savio’ ha ideato, di concerto con il Comune di Mercato e l’Unione Valle Savio, un percorso turistico dedicato alla conoscenza e in particolare alla valorizzazione delle eccellenze enologiche, e cantine di qualità notevole, che hanno sede proprio a Mercato Saraceno, diventata lo scorso anno ’Città del Vino’.

Nella conferenza stampa di ieri che si è tenuta presso la Cantina Braschi, è stato reso noto che a Mercato - grazie ai suoi 80 ettari di vigneti, della produzione di Sangiovese Doc, Trebbiano, Cabernet Sauvignon Doc e del ’Famoso’, un vitigno autoctono - operano ben cinque cantine che sviluppano, in base alle proprie peculiarità, la raccolta e la produzione dell’uva, alternando tecniche antiche a tecniche e metodi di produzione moderni e all’avanguardia. Simili nell’animo, ma con caratteristiche che le distinguono e le rendono uniche: dalla coltivazione rurale di Castello Monte Sasso alla lavorazione biodinamica di Tenuta Santa Lucia, dall’utilizzo del sovescio di Tenuta Casali alla vinificazione di Podere Vertaglia nei tradizionali "kvevri", che sono nientemeno che anfore georgiane in terracotta, fino alle moderne tecniche di imbottigliamento della Cantina Braschi. E proprio in ragione di ciò è nato un progetto studiato proprio dalla ’Dmc dei Percorsi del Savio" illustrato da un pieghevole cartaceo realizzato appositamente, con la relativa mappa, la descrizione delle cinque cantine della città e un testo sui vitigni tipici della sottozona.

L’itinerario è anche parte della rete dei percorsi della app Valle Savio Outdoor. Non solo per il 2024, il progetto turistico prevede anche una serie di eventi enogastronomici in programma fra il mese di aprile e l’estate 2024, in collaborazione con Ais (Associazione Italiana Sommerliers) assieme alle realtà ristorative e ricettive dell’intero territorio: una mini rassegna dal titolo ’Passi e parole di vino’, destinata agli appassionati di enogastronomia e agli amanti delle occasioni conviviali.

Per iniziare, subito dopo la fine della stagione invernale, nel mese di aprile, verrà proposto un trekking di una giornata intera con visita alle cantine, presenti nel percorso evidenziato dalla mappa, momenti di degustazioni di vini accompagnati da assaggi di prodotti tipici del territorio, e attività di intrattenimento. Poi nella stagione estiva ed esattamente fra il mese di giugno e il mese di luglio verrà proposta un vera ’chicca’: infatti saranno programmati alcuni eventi serali nei bellissimi giardini privati di Mercato Saraceno con le cantine che saranno sempre più protagoniste con degustazioni di vini e spettacolo di intrattenimento per tutti gli intervenuti per appuntamenti da non perdere.

"Mercato Saraceno – commenta soddisfatta la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi – si sta distinguendo nel panorama nazionale per la qualità delle sue cantine vinicole e proprio per questo due anni fa abbiamo voluto aderire alla rete ’Città del Vino’. Oggi, grazie alla sensibilità dell’Unione Valle del Savio, alla ’Dmc i Percorsi del Savio’, che sa raccogliere i desiderata della varie Amministrazioni, aggiungiamo alle tante attrazioni della nostra bella vallata un ulteriore prodotto che andrà a qualificare il nostro territorio ed anche l’intera vallata. Ringrazio quindi i produttori e gli operatori del settore che hanno risposto subito e positivamente al nostro appello".